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Afganistan'dan İran'a Taliban eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 18:26 | Son Güncelleme

Afganistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Zamani: - "(Taliban konusunda) İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklamasını Afganistan'ın içişlerine karışmak olarak görüyoruz"

KABİL (AA) - Afganistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı İdris Zamani, İran'ı Afganistan'ın içişlerine karışmakla suçladı.

Zamani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın belirlenen çerçeve dışında Taliban örgütüyle temasta olmasının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri zayıflatacağını belirtti.

Zamani, "İran Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklamasını Afganistan'ın içişlerine karışmak olarak görüyoruz.'' ifadesini kullandı.

Öte yandan, Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcü Yardımcısı Şah Hüseyin Murtezevi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İranlı yetkilileri Taliban'ın sözcülüğünü yapmakla suçladı.

Hindistan'ın NDTV televizyonuna dün açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Taliban'ın Afganistan'ın geleceğinde rol oynamasının kaçınılmaz olduğunu ancak bunun baskın bir rol olmaması gerektiğini söylemişti.

Zarif, Taliban ile resmi görüşmelere geçen hafta başladıklarını aktarmıştı.

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