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Afganistan'dan İran'ın Taliban ile görüşmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:33 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki: - "(İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Taliban heyetiyle görüşmesine ilişkin) Afganistan'da savaşın sona ermesi ve barışın ikame sürecine bu tür görüşmelerin olumlu etkisi olmadı. Bizim İran ve diğer bölge ülkelerinden beklentimiz, barış görüşmelerinde devlet merkezli davranmaları ve Afganistan devletini desteklemeleridir" - "Türkiye önemli bir ülke. Biz, Türkiye'yle iyi ilişkilerimizden ve müttefik olmamızdan gurur duyuyoruz. Türkiye, Afganistan'da barış ve kalkınma için önemli rol üstlenebilir"

İSTANBUL (AA) - HALİL SİLAHŞÖR - Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, İran'ın Taliban'la görüşmesini eleştirerek, "İran ve diğer bölge ülkelerinden beklentimiz, barış görüşmelerinde devlet merkezli davranmaları ve Afganistan devletini desteklemeleridir." dedi.

"Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8'inci Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Sıddıki, AA muhabirinin gündeme dair sorularını yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in eylül ve kasım aylarında iki kez Taliban heyetiyle görüşmesini değerlendiren Sıddıki, "Afganistan'da savaşın sona ermesi ve barışın ikame sürecine bu tür görüşmelerin olumlu etkisi olmadı. Bizim İran ve diğer bölge ülkelerinden beklentimiz, barış görüşmelerinde devlet merkezli davranmaları, Afganistan devletini desteklemeleridir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye önemli bir ülke"

Sıddıki, Türkiye'nin barış görüşmelerindeki rolü ve Türkiye-Afganistan ilişkilerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Afganistan Türkiye ile derin ve güçlü ilişkilere sahip. Türkiye önemli bir ülke. Biz, Türkiye'yle iyi ilişkilerimizden ve müttefik olmamızdan gurur duyuyoruz. Türkiye, Afganistan'da barış ve kalkınma için önemli rol üstlenebilir. Afganistan'ın barış ve istikrarı için Türkiye'nin her zaman var olan desteklerinin devam etmesini ümit ediyoruz."

Afganistan'da istikrarın sağlanması, bölgesel iş birliği ve dayanışmanın artırılması amacıyla 2011'de Türkiye'nin girişimiyle kurulan İstanbul Süreci'nin önemini vurgulayan Sıddıki, "Bu girişim, bölge ve bölge ötesi bir çalışmadır. Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkelerin Afganistan barışına destek vermelerini istiyor. Bu konferansın Afganistan'da barışın sağlanmasına önemli katkılar sunacağını umuyorum." diye konuştu.

ABD ve Taliban temsilcilerinin Katar'daki toplantılarına da değinen Sıddıki, "Bu konu Afganistan devletinin önceliklerindendir. Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede, barış yolu haritasının önemine vurgu yapıldı." dedi.

- "Pakistan Afganistan'a konjonktürel bakıyor"

Sıddıki, Pakistan'ın Afganistan'a bakış açısının değişip değişmediğine dair soruya karşılık, "Pakistan bazı konularda Afganistan'a konjonktürel bakıyor. Pakistan'dan isteklerimizden biri, Afganistan hakkında olumlu bir siyaset gütmesidir. Pakistan'ın bölge güvenliği ve ekonomik ilişkilerin arttırılması konusunda daha somut adımlar atmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Afganların artan göç dalgası hakkında ise Sıddıki, "Afganistan vatandaşlarının yasa dışı yollarla göç etmesi, kendileri için ciddi sorunlara yol açıyor. Güvenliği ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirerek göçü azaltmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

- Sıddıki, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddıki, açıklamalarının ardından AA tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'nin "Tasavvuf Rüzgarı" fotoğrafına oy veren Sıddıki, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

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Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Siddik Siddiki eleştiri İRAN Taliban

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