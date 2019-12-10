Afganistan'dan İran'ın Taliban ile görüşmesine tepki

İSTANBUL (AA) - HALİL SİLAHŞÖR - Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, İran'ın Taliban'la görüşmesini eleştirerek, "İran ve diğer bölge ülkelerinden beklentimiz, barış görüşmelerinde devlet merkezli davranmaları ve Afganistan devletini desteklemeleridir." dedi.

"Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8'inci Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Sıddıki, AA muhabirinin gündeme dair sorularını yanıtladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in eylül ve kasım aylarında iki kez Taliban heyetiyle görüşmesini değerlendiren Sıddıki, "Afganistan'da savaşın sona ermesi ve barışın ikame sürecine bu tür görüşmelerin olumlu etkisi olmadı. Bizim İran ve diğer bölge ülkelerinden beklentimiz, barış görüşmelerinde devlet merkezli davranmaları, Afganistan devletini desteklemeleridir." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye önemli bir ülke"

Sıddıki, Türkiye'nin barış görüşmelerindeki rolü ve Türkiye-Afganistan ilişkilerine ilişkin ise şunları söyledi:

"Afganistan Türkiye ile derin ve güçlü ilişkilere sahip. Türkiye önemli bir ülke. Biz, Türkiye'yle iyi ilişkilerimizden ve müttefik olmamızdan gurur duyuyoruz. Türkiye, Afganistan'da barış ve kalkınma için önemli rol üstlenebilir. Afganistan'ın barış ve istikrarı için Türkiye'nin her zaman var olan desteklerinin devam etmesini ümit ediyoruz."