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“Afganistan’dan Kaçan Aileler Birleştirilmeli”

16.10.2021 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), geçtiğimiz Ağustos ayında ülkenin Taleban’ın kontroluna geçmesinin ardından ülkelere yaptığı çağrıda önceliğin Afganistan’dan kaçan ailelelerin birleştirilmesine verilmesi gerektiğini belirtti

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), geçtiğimiz Ağustos ayında ülkenin Taleban’ın kontroluna geçmesinin ardından ülkelere yaptığı çağrıda önceliğin Afganistan’dan kaçan ailelerin birleştirilmesine verilmesine verilmesi gerektiğini belirtti.

BM Mülteci Yüksek Komiserliği sözcülüğü yaptığı açıklamada, ülkelere, bölünen Afgan ailelerin yeniden birleşmesi için gerekli bürokratik işlemlerin hızlandırılıp kolaylaştırılması çağrısında bulundu.

UNHCR, Afganistan'daki son siyasi gelişmelerin ardından ya da daha önce ülkeyi terk eden mültecilerin çoğunun, kaçtıkları ülkelerde ailelerin birleştirmesi için uygulanan bürokratik prosedürlere takılıp birbirlerinden ayrı kaldıklarını kaydetti.

“Uluslararası hukuk aile birliğini sağlamayı gerektiriyor”

Afganistan'da veya komşu ülkelerde ayrı kalan ailelerin BM Mülteci Yüksek Komiserliği ofislerine başvurduğu belirtildi. BM Mülteci Yüksek Komiserliği, Afgan ailelerin birliğinin korunması ve ülkelerin uyguladığı aile bireylerini yeniden birleştirecek yasaların basitleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Aile birliğinin korunmasının uluslararası hukuk ve ülkelerin bağlayıcı nitelikteki kendi yasalarıyla da güvence altına alındığı ancak birçok ülkede yerel mevzuatın uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığı kaydedildi.

Pek çok ülkede mülteci ailelerinin yeniden birleştirilmesi için belirli güvenceler ve muafiyetler sağlayan belirli yasalar olsa da birçok Afgan mültecinin bu yasal haklardan faydalanmada önemli idari engellerle karşılaşabileceğinden endişe duyulduğu belirtildi.

Son zamanlarda birkaç ülkenin, insani vize programlarının benimsenmesi ve Afgan aileleri için yeniden birleşme prosedürlerine öncelik verilmesi de dahil olmak üzere süreci hızlandırma taahhüdünde bulunduğu, bunun diğer devletleri de bu düzenlemeleri kolaylaştırma, genişletme ve hızlandırma yönünde adımlar atmaya teşvik edebileceği kaydedildi.

“Bir bardak süt almak için yalvaran anneler var”

Afganistan'daki yaşanan son siyasi gelişmeler sonrasında insani kriz giderek kötüleşiyor. Yaklaşık 20 milyon kişinin hayatta kalmak için insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Ülke ekonomi çöküşün eşiğindeyken, BM uluslararası topluma Afganistan’a desteği arttırması için baskı yapıyor. Geçen ay BM aracılığıyla başlatılan 606 milyon dolarlık yardım hedefinin şimdiye kadar yalnızca yüzde 38'inin finanse edildiği bildiriliyor.

Başkent Kabil’de ülkede yaşanan insani krizle ilgili değerlendirme yapan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Babar Baloch, her gün yüzlerce kişinin yardım almak için dağıtım merkezlerinde toplandığını, insanlardan yürek parçalatan hikayeler duyduklarını söyledi. Baloch, “Gözümüzün önünde yere yığılan yaşlı bir anne gördük, nedeni günlerdir yemek yememesi. Bir bardak süt almak için görevlilere yalvaran anneler var” dedi.

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