Afganistan’dan ‘‘Kısmi Çekilme’’ Sinyali

Başkan Trump’ın bu öncelikleri arasında 19 yıldır devam eden Afganistan savaşının Noel’e kadar sona erdirilmesi de yer alıyordu. Savaşa karşı çıkanlar bunu memnunlukla karşılasa da Başkan Trump’ı eleştirenler Afganistan’da devam eden şiddet olayları karşısında bu adımın ‘‘sorumsuzca’’ olabileceği görüşünü dile getiriyor.

Trump, geçen hafta önceliklerinin yeterince hızlı yerine getirilmediği kaygısıyla Savunma Bakanı Mike Esper’ı görevinden almış ve yerineUlusal Terörle Mücadele Merkezi Başkanı Christopher Miller’ı atamıştı.

Bir NATO yetkilisi de beklentinin asker sayısının 1.500-2.000 kadar azaltılması olduğunu kaydetti.

Başkan Donald Trump’ın Savunma Bakanlığı’nda bir dizi ismi görevlerinden alarak yerlerine yeni isimleri ataması, Afganistan’dan çekilme konusunda radikal adımlar atılabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Başkan Trump’ın yeni Pentagon ekibi, Afganistan’dan çekilmenin kısmi olabileceği sinyalini verdi.

Reuters haber ajansına açıklama yapan üst düzey bir savunma yetkilisi, Miller’ın göreve gelmesinin ardından ABD’nin müttefiki olan ülkelerin savunma bakanlarıyla Afganistan konusunun gündeme geldiği çok sayıda telefon konuşması yaptığını bildirdi.

Yetkili, konunun bu çağrıların büyük kısmında gündeme gelmesinin nedeninin Afganistan’ın ABD’nin NATO ve bölge müttefikleri için büyük önem taşımasından kaynaklandığını kaydetti.

Ancak Reuters’a bilgi veren yetkili, Trump’ın müttefiklerle yaptığı konuşmaların, sahadaki koşulların gerektirdiğinden daha hızlı bir çekilme için direteceğini göstermediğini de ekledi.

Amerikalı ve Afgan yetkililer Taleban militanlarının şiddet eylemlerindeki artış ve örgütün El Kaide ile devam eden bağı konusunda uyarıda bulunuyor.

El Kaide’nin Amerikan topraklarında düzenlediği 11 Eylül saldırılarının ardından 2001’de ABD’nin Afganistan’ı işgal etmesinin nedeni de Taleban’ın El Kaide ile olan bağlarıydı. O tarihten bu yana Afganistan’daki savaşta binlerce Amerikan ve müttefik ülke askeri hayatını kaybetti.