Afganistan’dan Pakistan’a Suçlama

Afganistan, komşusu Pakistan’daki hastanelerin, Gazne’de Afgan güçleriyle çatışmalarda yaralanan Taleban militanlarını tedavi ettiğini öne sürdü.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkenin güneydoğusundaki Gazne’de yetkililer, din adamları ve yerel halkın katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, militanların çatışmalara katılmak üzere sınırın Pakistan tarafından geldiğini söyledi.
Gani, kenti, Afgan güçlerinin ABD’nin hava desteğiyle birlikte militanları bölgeden atmasından birkaç gün sonra ziyaret etti.
Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamar Cavid Bajva’nın sınır ötesi militan geçişlerine izin vermeyecekleri yönünde kendisine güvence verdiğini söyleyen Gani, “Orgeneral Bajva, bizimle bir belgeye imza attınız ve telefon görüşmelerimizde bana defalarca Pakistan’da seçimler tamamlandığında bu meseleyle ilgileneceğini söylediniz. Şimdi yanıtlara ihtiyacım var. (Militanlar) Nereden geliyorlar ve neden sizin hastanelerinizde tedavi görüyorlar?” diye konuştu.
Pakistan ordusundan Gani’nin bu iddialarına henüz bir yanıt gelmedi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Muhammed Faysal, militanların Pakistan hastanelerinde tedavi gördüğü iddiaları dahil Pakistan’ı Gazne’deki çatışmalarla bağlantılandıran haberleri “temelsiz” olarak niteleyerek yalanlamıştı.
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