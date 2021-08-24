‘‘Afganistan’dan Son 24 Saatte 21 Bin Kişi Tahliye Edildi’’

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Afganistan’dan son 24 saatte 21 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Sözcüsü John Kirby ve Tümgeneral William Hank Taylor tarafından düzenlenen basın brifinginde, bu rakamın tahliyelerin başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu kaydedildi. Taylor şu ana kadar ülkeden tahliye edilenlerin toplam sayısının 63 bin 900 olduğunu söyledi, bunların 58 bin 700’ünün 14 Ağustos’tan itibaren tahliye edildiğini kaydetti. Taylor bunlara Amerikan vatandaşlarının, NATO ve diğer müttefik ülke personelinin, Özel Göçmen Vizesi’ne (SIV) başvuranların ve hassas durumdaki Afganlar’ın dahil olduğunu söyledi. Taylor dün itibariyle her 45 dakikada bir uçağın tahliyeler için Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’ndan havalandığını belirtti.

Tahliye kapasitesinin arttırılması için ortaklarla birlikte çalıştıklarını kaydeden Taylor, tahliye edilenlerin bir kısmının Almanya, İspanya ve İtalya’daki Amerikan tesislerine taşındığını belirtti. Küresel düzeyde 14 güvenli liman oluşturulduğunu ve tahliye edilenlerin buralara taşındığını kaydetti.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de ABD ordusunun silah ve diğer askeri ekipmanın çekilme sırasında ihtiyaç duyulması halinde imha edileceğini de söyledi.

Açıklamada, geçtiğimiz gün binden fazla yolcusu olan dört uçağın başkent Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'na indiğini bildirildi. Bu yolcular ve aileleri işlemleri için belirlenen dört askeri tesisten birine yönlendiriliyor.

Tahliyeler sırasında üç bebek doğdu

Pentagon Sözcüsü Kirby tahliyelerin yapıldığı uçaklardan birinde doğan bir bebeğe ek olarak Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’ne inişten kısa süre sonra da iki bebeğin doğduğunu söyledi. Kirby, bebeklerin ve ailelerinin durumunun iyi olduğunu söyledi. Kirby, ABD hava üssünde doğan bebeklerin Amerikan vatandaşı sayılıp sayılmayacağını ise bilmediğini ekledi.

Çekilme takviminde değişiklik beklenmiyor

Sözcü Kirby, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos tarihinin uzatılmayacağını söyledi. Kirby, ‘‘Afganistan misyonunun takviminde bir değişiklik olmayacak. Amacımız insanları ay sonuna kadar ülkeden çıkartmak’’ dedi ve ‘‘Kapasiteyi arttırmayı başardık. Bunu ay sonuna kadar yapma kapasitemizin olduğuna inanıyoruz’’ diye konuştu.

Bunun için kullanılan askeri üslerin sayısının arttırılmasının gerekebileceğini kaydeden Kirby, ek tesisler kurulabileceğini belirtti. ‘‘Bizim için engel olan geçici barınma değil, önemli olan ihtiyacı olanları güven içinde tahliye etmek’’ diye konuştu.

Kirby, ‘‘Amerikalılar’ı, Özel Göçmen Vizesi’ne başvuranları ve hassas durumdaki Afganlar’ı tahliye etme sürecinde her gün daha çok ilerleme sağlıyoruz’’ dedi.

Binlerce Amerikalı’nın ülkeden çıkarıldığını söyleyen Kirby tahliye edilen Amerikalılar’ın tam sayısını vermedi, ancak sadece dün bile yüzlercesinin ABD ordusu tarafından tahliye edildiğini belirtti.

Tümgeneral Hank Taylor, gelecek günlerde de günlük 20 bin tahliye sayısını yakalamayı umduklarını söyledi, ancak bunun hava durumu ve müttefikler gibi çeşitli unsurlara bağlı olduğunu kaydetti.

Tümgeneral Taylor, şu anda Hamid Karzai Havaalanı’nda işlemleri yapılmış ve uçağa binmeyi bekleyen 5 bin kişinin olduğunu, bu sayının her saat arttığını belirtti.

‘‘Taleban’la günlük iletişim sürüyor’’

Taylor tahliyelerin güven içinde sürmesi için Taleban’la günlük iletişimin de sürdürülmek zorunda olduğunu kaydetti.

Pentagon Sözcüsü Kirby, havaalanında tahliyelerin ilk günlerinde görülen kaosun azaldığını, güvenliğin arttığını belirtti. Tahliyelerin pandemi döneminde yapıldığına dikkat çeken Kirby, tahliye sürrecinin her aşamasında sağlık kontrollarının yapıldığını bildirdi. Sözcü Kabil’de havaalanında, güvenli liman olarak belirlenen ülkelerdeki üslerde ve Amerika’ya girişte sağlık kontrollarının yapıldığına dikkat çekti.

