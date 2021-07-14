Afganistan’dan Tahliye Edilecekler için Takvim Netleşiyor

Biden yönetimi ABD askerlerini Afganistan’dan çekerken 20 yıl boyunca süren savaş sırasında ABD ordusuna yardım eden tercümanları da ülkeden tahliye etmeye başlıyor. Böylece çekilmenin ardından ABD ordusuna yardım eden Afganlar’ın Taleban’ın misilleme tehditlerine hedef olmasının önlenmesi hedefleniyor.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ‘‘Müttefiklere Sığınak Operasyonu’’ kapsamında Afganistan’dan Temmuz ayının son haftasında uçaklar kaldırılmaya başlanacağını bildirdi. Kirby bu uçuşlara ilk aşamada ABD'de ikamet etmek için özel göçmen vizesi başvuru süreci devam eden kişilerin alınacağını söyledi.

Başkan Joe Biden, Ağustos sonundaki çekilme öncesinde ABD ordusuna Afganistan’da kaldığı süre boyunca yardım edenlerin tahliye edilmesini içeren bir plan hazırlaması için siyasi yelpazenin her iki kanadından da baskı görüyor. Beyaz Saray planın genel hatlarıyla ilgili Kongre üyelerini geçen ay bilgilendirmeye başladı.

Tahliye planının binlerce Afgan’ı kapsaması bekleniyor. ABD için çalışan birkaç bin Afgan ve aile üyeleri özel göçmen vizeleri için başvuru sürecinde.

Biden yönetimi ise bu Afganlar’ın vize süreçleri değerlendirilirken kalabilecekleri üçüncü bir ülke ya da ABD toprağı arayışında. Pentagon Sözcüsü Kirby, aday ülkelerin belirlendiğini ancak ev sahibi ülkelerin onayının beklendiğini ve henüz nihai karara varılmadığını söyledi.

Kirby ayrıca tahliye sırasında askeri uçakların kullanılmayacağını, bunun yerine Dışişleri Bakanlığı’nın kiraladığı ticari uçakların kullanılacağını aktardı.

Associated Press (AP) haber ajansına göre Dışişleri Bakanlığı’nın koordinasyon birimine ABD’nin Tacikistan, Türkmenistan ve Kosova misyonlarına başkanlık yapan Tracey Jcobson liderlik edecek. Ekipte Savunma ve İç Güvenlik bakanlıklarından da yetkililerin olması bekleniyor.

AP haber ajansına konuşan yetkililere göre operasyonun kurumlar arası koordinasyonundan sorumlu isim ise iç güvenlik danışman yardımcısı ve eski Ulusal Terörle Mücadele Merkezi başkanı Russ Travers olacak.

Ayrıca Beyaz Saray İç Güvenlik Danışmanı Sherwood-Randall’ın bu hafta Özbekistan’da bir güvenlik konferansına gidecek heyete başkanlık edeceği bildirildi. Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya ve Slovenya liderleri ile diğer bölgesel aktörlerin katılacağı konferansta Afganistan’daki güvenlik sorunları ele alınacak.

Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad’ın da konferansa katılması bekleniyor. Amerikalı yetkililere göre tartışılan olasılıklar arasında ABD’ye vize başvurusunda bulunan Afganlar’ın Taleban’dan gelecek misilleme tehditlerine karşı komşu Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi yer alıyor.

Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı yeniden yerleştirilecek bu kişilerin sayısını ve nereye yerleştirileceklerini belirtmedi.

Biden geçen hafta ABD’nin Afganistan’daki askeri misyonunun 31 Ağustos’ta sona ereceğini açıklamıştı.

Afganistan savaşını sona erdirme tarihinin kesinleşmesi, eski Başkan Donald Trump yönetiminin Taliban ile 1 Mayıs 2021'e kadar asker çekmek üzere bir anlaşmaya varmasının ardından gelmişti.

Biden, göreve başladıktan sonra, ABD birliklerinin 11 Eylül 2001 saldırılarının 20'nci yıldönümüne kadar bölgeden ayrılacağını açıklamıştı. 11 Eylül saldırıları Taleban’ın Afganistan’a sığınmasına izin verdiği El Kaide lideri Usame bin Ladin tarafından planlanmıştı.

