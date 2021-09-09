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Afganistan'dan tahliye uçuşları Taliban'ın izniyle yeniden başladı

09.09.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan askerlerinin 31 Ağustos'ta tamamen Afganistan'dan ayrılması sonrası ülkeden ilk tahliye uçuşu bugün yapıldı. Kabil Havalimanı'ndan ayrılan Katar Hava Yolları'na ait yolcu uçağında yaklaşık 200 yabancı bulunuyor. Tahliye edilenler arasında ABD vatandaşları da var.

Afganistan'dan tahliye uçuşları Taliban'ın izniyle yeniden başladı

Amerikan askerlerinin 31 Ağustos'ta tamamen Afganistan'dan ayrılması sonrası ülkeden ilk tahliye uçuşu bugün yapıldı.

Kabil Havalimanı'ndan ayrılan Katar Hava Yolları'na ait yolcu uçağında yaklaşık 200 yabancı bulunuyor.

Tahliye edilenler arasında ABD vatandaşları da var.

Taliban, daha önce uçağın havalanmasına izin vermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, bu hafta ziyaret ettiği Katar'dan tahliyeler konusunda yardım istediği, Katar'ın da tahliye operasyonunda rol aldığı bildiriliyor.

Katarlı uzmanların Kabil Havalimanı'nın işletilmesine yardımcı oldukları biliniyor.

Taliban 15 Ağustos'ta Kabil'i de ele geçirerek Afganistan'da yeniden kontrolü sağlaması sonrası, yabancı birliklerin ülkeden çekildiği 31 Ağustos itibarıyla 124 bin Afgan ve yabancı uyruklu kişi tahliye edilmişti.

Afganistan'da kadınlar Çarşamba günü protesto gösterileri için sokaklara dökülmüştü

Taliban karşıtı gösteride 'birçok kişi gözaltına alındı'

Öte yandan, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde sokaklara dökülen yüzlerce kişi Taliban'ın Pençşir Vadisi'nde muhaliflerine yönelik askeri harekatını protesto etti. Gösteride, "Ölümleri durdurun" şeklinde sloganlar atıldı. Taliban'ın koyduğu gösteri yasağına uymayan protestoculardan gözaltına alınanlar olduğu bildiriliyor.

Taliban karşıtı Ulusal Direniş Cephesi'nin lideri Ahmed Şah Mesud, 20 yıl önce bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Taliban militanlarının bugün Mesud'un mezarını tahrip ettikleri iddia edildi.

Mezar tahrip edilirken çekilmiş bazı görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud, Pençşir Vadisi'nde Taliban'a direnişi sürdüreceğini açıkladı.

Başkent Kabil'de ise Taliban'ın, yasaklara uymayanlara sert cezalar verileceğini açıklaması üzerine, daha önce yapılacağı açıklanan bir dizi protesto gösterisi iptal edildi.

Ancak Kabil'deki Pakistan Büyükelçiliği yakınlarında toplanan onlarca kişi "Yaşasın Özgürlük" sloganları attı. Göstericiler Taliban'ın kendilerini dağıtmak için ateş açtığını söylüyorlar.

Perwan ve Nimruz eyaletlerinde de bazı gösteriler düzenlendiği bildirildi.

Aamaj haber ajansına göre Perwan'da göstericiler; "Sesimiz silahla kısılamaz", "Pakistan ve ABD'ye ölüm" gibi sloganlar attılar.

Gazeteciler dövüldü

Kabil'de dün yapılan Taliban karşıtı gösterileri izleyen iki gazeteci dövülmüştü.

Yaralanan gazetecilerin gösteriler sırasında Taliban savaşçıları tarafından gözaltına alındıkları ve ve şiddete maruz bırakıldıkları anlaşılıyor.

Getty Images

Dövülen gazetecilerden Fransız Haber Ajansı AFP'nin muhabiri Nimetullah Nakdi, "Bir Taliban mensubu, ayağını başıma dayayıp yüzümü betona bastırarak ezdi. Başıma tekmeler attılar. Beni öldüreceklerini düşündüm" dedi.

Nakdi meslektaşı yerel Etilaatroz gazetesi muhabiri Taki Daribay ile birlikte Kabil'de bir karakolu önünde kadınların protesto gösterisini izliyordu.

Kabil'in bazı bölgelerinde internet erişiminin kesildiği bildirildi. Afgan gazeteci Bilal Sawary, telekom sektöründen farklı kaynaklara dayandırdığı tweetinde Taliban'ın cep telefonlarıyla internete erişimi birçok bölgede geçici olarak kesme emri verdiğini yazdı.

BBC Dari (Afganistan'da konuşulan Farsça'nın bir lehçesi) Servisi'ne Afganistan'dan telefonla ulaşan kadın dinleyiciler oldu.

Kabil'den arayan ve soyadını açıklamayan Hasina, "Taliban'ın yeni kabine ile ne kastettiğini anladık ve protesto edeceğiz. Kadınlara yeni hükümet açıklanana kadar beklemelerini söylüyorlardı. Kabinede tek bir kadın yok" diye konuştu.

Güneydeki Helmand eyaletinden arayan Alezay ise diğer ülkeleri Taliban hükümetini tanımaya çağırdı:

"Bu olursa hayatlarımız daha kolaylaşacak. Protestolar devam eder ve Taliban onları bastırırsa, uluslararası toplum Taliban'ın yeni hükümetini tanımayacak. Bunun ceremesini kim çekecek sizce? Biz çekeceğiz."

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