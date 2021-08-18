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Afganistan'dan Tahliyeler Hızlanıyor

18.08.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın başkenti Kabil’den tahliyeler hız kazandı. Yetkililerin verdiği bilgilye göre Kabil havalimanından şu ana kadar 2 bin 200’den fazla diplomat ve diğer ülke vatandaşı Afganistan’dan tahliye edildi

Afganistan'dan Tahliyeler Hızlanıyor

Afganistan’ın başkenti Kabil’den tahliyeler hız kazandı. Yetkililerin verdiği bilgilye göre Kabil havalimanından şu ana kadar 2 bin 200’den fazla diplomat ve diğer ülke vatandaşı Afganistan’dan tahliye edildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir batılı yetkili şu ana kadar Kabil’den kalkan askeri uçaklarla, 2 bin 200’den fazla diplomat, elçilik çalışanı ve yabancı misyon görevlileriyle çalışmış Afganistan vatandaşının ülkeden ayrıldığı bilgisini verdi. Sivil havayollarının uçuşlarınınsa ne zaman başlayacağının henüz belirsizliğini koruduğunu belirtti.

2 bin 200 kişi arasında kaçı Afgan vatandaşı bu detaysa henüz yetkililer tarafından paylaşılmadı.

ABD’nin haricinde İngiltere, şu ana kadar bölgeden bin civarında kişiyi, Almanya 130 kişiyi, Fransa, 25 Fransız vatandaşı ve 184 Afgan vatandaşını, Avustralya’da 26 kişiyi tahliye ettiğini açıkladı.

Öte yandan Taleban’ın kurucularından olduğu bilinen ve 10 yıldan fazla süredir Afganistan’da olmayan Molla Abdülgani Baradar da Afganistan’a döndü. Baradar’ın yeni kurulacak yönetimin başına geçmesi bekleniyor.

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