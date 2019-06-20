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"Afganistan'ı iktidar boşluğuna bırakmanın bedelini ödeyemeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 06:35 | Son Güncelleme

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: - "Afganistan'ı iktidar boşluğuna bırakmanın bedelini ödeyemeyiz" - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da duyurduğu gibi, bir sonraki Türkiye- Afganistan-Pakistan Üçlü Zirvesi için çaba sarf etmeye hazırız"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Afganistan'ı iktidar boşluğuna bırakmanın bedelini ödeyemeyiz." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere toplandı.

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, konseyde yaptığı konuşmada, Afganistan'da barışın sağlanması konusunda uluslararası toplumun artan angajmanından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son 20 yılda Afganistan'ın öngörülemez bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Sinirlioğlu, güvenlik, demokrasi, yönetim, ekonomik kalkıma ve insan hakları alanlarındaki gelişmelere rağmen ülkede hala ele alınması gereken alanların olduğunu vurguladı.

Sinirlioğlu, Afganistan'ın ve bölgenin istikrarının artırılmış güvenliğe bağlı olduğuna işaret ederek, "Türkiye, bu geçiş sürecinde güvenlik ve kalkınma alanları da dahil olmak üzere Afgan halkının yanında durma sözünü sürdürüyor." dedi.

- Kadın ve kız çocuklarının sürece katılımının önemini vurguladı

Afganistan'da katedilen yolun korunması için Afgan kadın ve kız çocuklarının da bu süreçte önemli rolu olduğunu belirten Sinirlioğlu, ülkede istikrar ve barışın ancak bölge ülkelerinin desteğiyle başarılabileceğine dikkati çekti.

Bölgenin birçok durumda kendi sorunlarını çözmeye ve ortak çıkar alanlarında ortak problemlerini dönüştürmeye hazır olduğunu gösterdiğini dile getiren Sinirlioğlu, 25 Haziran'da İstanbul Süreci'nin üst düzey toplantısına Ankara'da ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Sinirlioğlu, Afganistan ve Pakistan arasındaki güven ve iş birliğinin bölgenin istikrarı için zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da duyurduğu gibi, bir sonraki Türkiye- Afganistan-Pakistan Üçlü Zirvesi için çaba sarf etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kapsamlı seçimler kadar doğru temsiliyetin olduğu bir barış süreci yürütmenin de herkes için bir turnusol görevi göreceğini belirten Sinirlioğlu, "Afganistan'dan çıkan herhangi bir kararın, uluslararası toplumun ilgisiz olduğuna yönelik bir izlenim yaratmadığından emin olmalıyız. Afganistan'ı iktidar boşluğuna bırakmanın bedelini ödeyemeyiz." dedi.

- "Afgan halkının barış ve demokrasi arzusu üstün gelmelidir"

Afganistan hükümetinin Taliban ile barış çabalarının da desteklenmesi gerektiğini kaydeden Sinirlioğlu, "Afgan halkının barış ve demokrasi arzusu üstün gelmelidir." diye konuştu.

Sinirlioğlu, Türkiye'nin Afgan halkıyla dayanışma içinde olmayı sürdüreceğini kaydetti.

BM Genel Sekreterinin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto da konseyde yaptığı konuşmada, Afganistan'daki barış sürecinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Yamamoto, "Afganistan'da barışa yönelik tüm çabaların ortak bir amacı olmalıdır. Bu amaç da bir barış anlaşmasına varılması için Afganistan hükümeti ve Taliban arasında resmi görüşmelerin başlamasıdır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan BM 'Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu

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