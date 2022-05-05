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Afganistan'ı Sel Vurdu

05.05.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’da aşırı yağışlar ve sel en az 22 kişinin ölümüne yüzlerce evin yıkılmasına ve hali hazırda gıda konusunda ciddi sorunlar yaşanan ülkede büyük miktarda tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu

Afganistan'ı Sel Vurdu

Afganistan’da aşırı yağışlar ve sel en az 22 kişinin ölümüne yüzlerce evin yıkılmasına ve hali hazırda gıda konusunda ciddi sorunlar yaşanan ülkede büyük miktarda tarım arazilerinin zarar görmesine neden oldu.

Taleban yönetiminin ülkenin hemen hemen üçte birinde etkili olan yağışlar ve sellerle başa çıkmakta zorlandığı bu nedenle uluslararası yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Afganistan Doğal Afetler Yönetimi Sözcüsü Hassibullah Şekhani ”Sel ve fırtına 12 bölgede etkili oldu 22 kişi öldü, 40 kişi yaralandı” dedi. Şekhani sel ve fırtına nedeniyle en az 500 evin oturulamaz hale geldiğini, 2 bin evin zarar gördüğünü 300 baş hayvanın telef olduğunu 3 bin dönümlük tarım alanında mahsüllerin zarar gördüğünü söyledi.

Afganistan’a doğal afet sonrası Kızılhaç’ın yardım ettiği ancak ülkenin diğer uluslararası kurumlardan da yardım beklediği ifade ediliyor.

Afetin özellikle ülkenin batısındaki Badghis ve Faryab’la kuzeydeki Baghlan eyaletlerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Son yıllarda ciddi bir kuraklık sorunuyla karşı karşıya olan ülkede iklim değişikliğinin de etkisiyle elde edilen mahsüllerde ciddi oranda bir azalma görülüyor.

Yıllarca savaşın etkisinde olan, geçen yıl Ağustos ayında ABD’nin çekilmesiyle yönetimin Taleban’a geçtiği ve yurtdışı varlıkları dondurulan Afganistan ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor.

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