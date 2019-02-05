Afganistan'ın barış görüşmeleri

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileriyle Moskova'da yapılan görüşmelerin "son derece olumlu" geçtiğini söyledi.

Afganistan'da barışın sağlanması için bazı Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin Moskova'da bir araya geldiği ilk toplantı sona erdi.

Karzai, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Afganistan'daki savaşın sona ermesi için atılması gereken adımların istişare edildiğini belirten Karzai, "Ayrıca Afganistan'daki anayasa sürecinde yaşanan sıkıntıları da ele aldık. Son derece olumlu görüşmeler yaptık. Toplantımız yarın da devam edecek." dedi.

Taliban heyetinin temsilcisi Şer Muhammed Abbas Stanikzai, ABD'li birliklerin Afganistan'dan çekilmesine yönelik henüz bir takvim belirlenmediğine işaret ederek, "Umudumuz, ABD askerlerinin yıllar değil, aylar içerisinde çekilmesi. ABD'nin çekilmesi başlayınca biz de Afganistan'daki diğer toplumlar ve siyasi kanatlarla masaya oturacağız." diye konuştu.

Rusya'daki Afgan Diaspora Merkezinin organize ettiği, Afganistan'daki savaşın sona erdirilmesi için Moskova'da gerçekleştirilen toplantıya yarın devam edilecek.

Bazı Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin katıldığı toplantıda Afganistan hükümet temsilcileri yer almıyor.

