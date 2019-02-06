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Afganistan'ın barış görüşmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 22:48 | Son Güncelleme

Ülkede barışın sağlanması için bazı Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin Moskova'da bir araya geldiği toplantı sona erdi - Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiriden: - "Afgan toplumu arası istişarelerin sürdürülmesi, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere destek sağlanması ve diğer ülkelerin Afganistan'a müdahale etmemesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı"

Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Taliban liderlerinin uluslararası kara listelerden çıkarılmasının gerekli olduğu ifade edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Afganistan'da barış sağlanmasına yönelik düzenlenen iki günlük toplantı sonunda Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri tarafından bir bildiri yayımlandı.

Ülkede sürdürülebilir bir barışın sağlanması için taraflara çağrıda bulunulan bildiride, "Afgan toplumu arası istişarelerin sürdürülmesi, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere destek sağlanması ve diğer ülkelerin Afganistan'a müdahale etmemesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." ifadesine yer verildi.

Ülkedeki barış sürecine uluslararası toplumun da destek vermesine işaret edilen bildiride, "Katılımcılar, Afganistan'da barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması için Taliban liderlerinin Birleşmiş Milletler'e ait kara listelerden çıkarılmasının ve Katar'da resmi bir siyasi büro açmanın gerekli olduğunu düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı eski güvenlik danışmanı ve cumhurbaşkanı adayı Hanif Atmar, Afganistan'da uzlaşmaya yönelik müzakerelerin, hükümetin katılımıyla kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

Taliban'ın DEAŞ'la mücadeleye yönelik mücadelesine de değinen Atmar, "Taliban DEAŞ'la mücadele etme konusunda ilgisini dile getirdi." dedi.

Taliban heyetinin temsilcisi Şer Muhammed Abbas Stanikzai ise ABD'li birliklerin Afganistan'dan çekilmesine yönelik bir takvim belirlenmediğine işaret ederek, "Bu konuda henüz bir anlaşma sağlanmadı ve istişareler devam edecek. Bu konuda konuşmak için henüz erken. Amerikalı birliklerin en kısa süre içerisinde çekilmeleri konusunda ısrar ediyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya'daki Afgan Diaspora Merkezinin organize ettiği, Afganistan'daki savaşın sona erdirilmesi için Moskova'da gerçekleştirilen toplantı yarın da devam edecek. Bazı Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin katıldığı toplantıya Afganistan hükümet temsilcileri katılmıyor.

Görüşmelerin bir sonraki turunun Katar'da yapılması planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Rusya Taliban

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