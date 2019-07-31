Afganistan’ın Herat eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Afganistan\u2019\u0131n Herat eyaletinde yol kenar\u0131na yerle\u015ftirilen bomban\u0131n bir otob\u00fcs\u00fcn ge\u00e7i\u015fi s\u0131ras\u0131nda patlamas\u0131 sonucu en az 34 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 17 ki\u015fi yaraland\u0131.PARTNERBu teknoloji 'pes' dedirtti! G\u00f6z\u00fcn\u00fc k\u0131rpt\u0131\u011f\u0131 anda...\u00c7ete liderinin pitbull cinsi k\u00f6peklerle korudu\u011fu villaya polis bask\u0131n\u0131Eve ses bombas\u0131 at\u0131ld\u0131
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