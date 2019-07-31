HABER

Afganistan’ın Herat eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 08:59 | Son Güncelleme

Afganistan’ın Herat eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Afganistan’ın Herat eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

PARTNERBu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...Bu teknoloji 'pes' dedirtti! Gözünü kırptığı anda...
Çete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskınıÇete liderinin pitbull cinsi köpeklerle koruduğu villaya polis baskını
Eve ses bombası atıldıEve ses bombası atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.