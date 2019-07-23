HABER

Afganistan’ın ilk görme engelliler kütüphanesi umut oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Armaan Braille Kütüphanesi, görme engelliler için umut oluyor.İç savaş ve terörle boğuşan Afganistan’da hayırseverler ve idealistler, daha aydınlık yarınlar için umut olmaya devam ediyor.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan Armaan Braille Kütüphanesi, görme engelliler için umut oluyor.
İç savaş ve terörle boğuşan Afganistan’da hayırseverler ve idealistler, daha aydınlık yarınlar için umut olmaya devam ediyor. Başkent Kabil’de 2017 yılında Yasemin Muhammedi adındaki bir hayırsever tarafından kurulan Armaan Braille Kütüphanesi’nde görme engelliler günlük hayata kazandırılıyor. Kütüphane olmaktan çok bir kurs olan Armaan Braille Kütüphanesi’nde her gün 20 öğrenciye eğitim veriliyor. 780 kabartmalı kitap ve 90 sesli kitabın bulunduğu kütüphane, resmiyette görme engelliler lisesi kapsamında tutuluyor.
Kütüphane sorumlusu Meziye Kasimi yaptığı açıklamada, kütüphanenin ülkede bir ilk olduğuna dikkat çekerek, “Burada öğrencilerimiz için çok çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimiz için okuma yazma, İngilizce ve bilgisayar sınıfları hazırladık. Yeni gelen öğrencilerimiz Braille alfabesine yabancılar. Boyama ve resim çizme için öğrencilerimize malzeme yemin ediyoruz” dedi.
Armaan Braille Kütüphanesi’nde çalışan Muhammed Refi Kadir isimli öğretmen ise öğrencilere özel ilgi göstermek zorunda kaldıklarını ifade ederek, “Talebelerimiz çok hassas, nazik ve nâzendedir. En ufak bir harekette bile duygulanıyorlar, biz de onlara çok özel davranıyoruz” diye konuştu.

Böylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyorBöylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyor
Bakan Pekcan Yüksekova’daBakan Pekcan Yüksekova’da
Almanya’dan gelen Robothespian Başakşehir’lilerin ilgi odağı olduAlmanya’dan gelen Robothespian Başakşehir’lilerin ilgi odağı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişme

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda yeni gelişme

Eyüpsultan'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da sahte içki operasyonu

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu! 125 gözaltı

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Düzce Valiliği selin bilançosunu açıkladı

Düzce'yi vuran selin bilançosu açıklandı

Esenyurt'ta iki kadına evlerinde silahlı saldırı!

İki kadına evlerinde silahlı saldırı!

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

Darbe sanığı pilotların "motivasyon notu" jandarmaya takıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.