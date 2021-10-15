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Afganistan'ın Kandahar şehrinde Şiilerin gittiği camide patlama: 30'dan fazla kişi öldü, 90 kişi yaralandı

15.10.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'ın Kandahar şehrinde bir Şii camide Cum namazı sırasında meydana gelen patlamada 30'dan fazla kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Kandahar şehrinde Şiilerin gittiği camide patlama: 30'dan fazla kişi öldü, 90 kişi yaralandı

Afganistan'ın Kandahar şehrinde bir Şii camide Cum namazı sırasında meydana gelen patlamada 30'dan fazla kişi öldü, 90 kişi yaralandı.

Bibi Fatima cami içinde çekilen görüntülerde pencerelerin kırıldığı, yerlerde cesetlerin olduğu görülüyor.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor ancak intihar saldırısı ihtimali üstünde duruluyor.

Görgü tanıkları üç patlama yaşandığını, patlamalardan ikisinin ana kapıda ve abdest yerinde olduğunu belirtiyor.

AFP'nin aktardığına göre bölgeye 15 ambülans sevk edildi.

Reuters'ın haberine göre Taliban özel kuvvetleri bölgeyi kordona aldı ve halka yaralılar için kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

BBC Afganistan muhabiri Secunder Kermani, saldırıyı Irak Şam İslam Devleti'nin Horasan kolu olarak bilinen IŞİD-H örgütünün düzenlediğine dair şüpheler olduğunu ifade etti.

Afganistan'ın ikinci büyük şehri olan Kandahar, Taliban'ın da doğru şehir olarak biliniyor. IŞİD-H örgütünün bu şehirde saldırı düzenlemesinin Taliban'a karşı ciddi bir muhalefet işareti olduğu yorumları yapılıyor.,

Geçen hafta Cuma günü Kunduz'da bir Şii camiine düzenlenen saldırıda en az 50 kişi ölmüştü.

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