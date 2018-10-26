Afganistan'ın Kandahar vilayetinde genel seçim yarın yapılacak

KABİL (AA) - Afganistan'ın Kandahar vilayetinde milletvekili seçimi yarın düzenlenecek.
Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Abdul Badi Sayyad, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik nedeniyle seçimlerin bir hafta ertelendiği Kandahar'da halkın yarın sandık başına gideceğini söyledi.
Sayyad, yarım milyondan fazla seçmen bulunan Kandahar'da seçim dolayısıyla sıkı güvenlik önlemleri alındığını belirtti.
Kandahar ve Gazne vilayetleri hariç 20-21 Ekim'de yapılan genel seçimin kesin sonucu 20 Aralık'ta açıklanacak.
Seçimin birinci günü Kabil'de bir seçim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün ülke genelinde seçimleri hedef alan 193 saldırı düzenlenmiş, çoğu sivil 36 kişi yaşamını yitirmişti.
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