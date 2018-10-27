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Afganistan'ın Kandahar vilayetinde halk sandık başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:23 | Son Güncelleme

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde halk sandık başında

KABİL (AA) - Afganistan'da güneyindeki Kandahar vilayetinde güvenlik gerekçesiyle ertelenen milletvekili seçimleri için oy verme işlemleri başladı.

Kandahar Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Nematullah Vardak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kandahar'da sabah yerel saat 07.00'de oy verme işlemlerinin başladığını belirtti. Vardak, halkın saat 16.00'ya kadar oylarını kullanabileceğini söyledi.

Kandahar'ın 16 ilçesinden ikisinde seçim yapılmayacağını ifade eden Vardak, Niş ve Maruf ilçelerinde sandık kurulmadığını belirtti.

Vardak, Kandahar halkının 173 seçim merkezinde oylarını kullanabileceğini kaydetti.

Afganistan Savunma Bakanlığı da Kandahar halkının rahat şekilde oylarını kullanabilmesi için özel güvenlik önleminin alındığını açıkladı.

Ülkede 20-21 Ekim'deki genel seçimden iki gün önce Kandahar Emniyet Müdürü General Abdulrazık Açikzey'ın uğradığı silahlı saldırıda ölmesi nedeniyle güvenlik endişesiyle Kandahar'da seçim yapılmamıştı.

Kandahar ve Gazne vilayetleri hariç 20-21 Ekim'de yapılan genel seçimin kesin sonucu 20 Aralık'ta açıklanacak.

Seçimin birinci günü Kabil'de bir seçim merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün ülke genelinde seçimleri hedef alan 193 saldırı düzenlenmiş, çoğu sivil 36 kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kandahar

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