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  4. Afganistanlı ailenin yaşadığı ev alev alev yandı

Afganistanlı ailenin yaşadığı ev alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:30 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 katlı binada Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan 4 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 katlı binada Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, içeride bulunan 4 çocuk vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı binanın üst katında, Afganistan uyruklu bir ailenin yaşadığı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar içeriden gelen sesleri duyarak hemen eve girdi. İçeri giren vatandaşlar tarafından Afganistan uyruklu 4 çocuk, dışarı çıkartıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın çatı kısmını saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler merdiven yardımı ile evin çatısına ulaşarak müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerince yapılan yaklaşık yarım saatlik müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu.
İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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