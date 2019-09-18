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Afganistanlı minik Eyüp Sivasspor maçını tribünden izlemek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:12 | Son Güncelleme

Sivasspor hayranı 8 yaşındaki Eyüp Türkmen: - "Tayyip dede ve (Sivas Valisi Salih Ayhan) Salih amca ben Sivasspor maçını yakından izlemek istiyorum"

KABİL (AA) - SAYED KHODABERDİ SADAT - Afganistan'da kendisine Sivasspor forması hediye edilmesinin ardından takımın hayranı olan 8 yaşındaki Eyüp Türkmen, Sivasspor maçını tribünden izlemek istiyor.

Afganistan'ın kuzeyindeki Taliban kontrolünde bulunan Kunduz'un Kale-i Zal ilçesinde dünyaya gelen ancak savaş nedeniyle ailesiyle başkent Kabil'e taşınan minik Türkmen AA muhabirine, bazen okula bile Sivasspor formasıyla gittiğini söyledi.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi Türkmen, Türkiye'den hediye gelen forma sayesinde Sivasspor'u tanıdığını, daha sonra bu takımı yakından takip etmeye başladığını anlattı.

Minik taraftar, Sivasspor'un tüm maçlarını televizyondan takip ettiğini belirterek, evlerinde elektrik kesildiği zamanlarda ise izleyemediği maçları daha sonra internetten seyrettiğini söyledi.

- Sivasspor maçını tribünden izlemek istiyor

Tek hayalinin Sivasspor maçını tribünden izlemek olduğunu dile getiren Türkmen, "(Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) Tayyip dede ve (Sivas Valisi Salih Ayhan) Salih amca ben Sivasspor maçını yakından izlemek istiyorum." dedi.

Türkmen, hakkında bilgi edindiği Türkiye'yi ve özellikle Sivas'ı görmek istiyor.

Evlerinde sürekli Türk kanalları izleyen minik Eyüp, bu nedenle artık Türkçe de konuşabiliyor.

Eyüp Türkmen'in ailesi de oğullarına destek vermek için Sivasspor hayranı olduklarını belirtiyor.

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