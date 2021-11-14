Afganlar İçin Hazırlık

Amerikan askeri üslerinde kalan 50 binden fazla Afgan vatandaşı, önümüzdeki dönemde Amerika’da yerleştirilecek. Afganlar’ın çoğu California ve Texas eyaletlerine gidecek. Amerika’daki Afgan toplumu ve yerel yetkililer bu süreç için hazırlanıyor.

California’daki Afgan kökenli Amerikalılar San Diego ve Los Angeles’taki gösterilerde Taleban yönetiminin sert politikalarını kınadı.

Bu gruplar şimdi de Afgan mültecileri karşılamaya hazırlanıyor. Bir yardım görevlisi mültecilerin Taleban’ın kontrolundaki bir ülkeden çıktıkları için rahatladıklarını söylüyor.

Amerika-İslam İlişkileri Konseyi’nden Fayaz nawabi, “Amerika onları kabul ettiği için çok minnettarlar. Araplar, Müslümanlar, Güney Asya toplumu bu insanlara ev bulabilmek, temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kaynak bulabilmek için gerçekten çok çalıştı” diyor.

Amerikan güçleri için tercümanlık yapan bir Afgan göçmen, özel göçmenlik vizesiyle Amerika’da yeni hayatına 2012’de başladı.

Lütfullah Saadet, şimdilerde yeni gelenlere destek sağlıyor ama geride kalanlar için de endişeleniyor.

Saadet, “Çok kişi hayatını kaybediyor. Taleban bir şey söylüyor ama tam tersini yapıyor” diyor.

Saadet, bir dönem Amerikan güçleri için çalışan kardeşi dahil aile üyelerinin Afganistan’da korkuyla yaşadığını söylüyor.

Milyonlarca Afgan son 40 yıl içinde savaşlar nedeniyle ülkeyi terketti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi’ne göre, bu göçmenlerin yüzde 90’ı İran ve Pakistan’da yaşıyor.

Saadet, Amerika ve müttefiklerinin kendilerine yardım edenleri desteklemesi gerektiğini ve insan haklarına saygı göstermesi için Taleban’a baskı yapması gerektiğini söylüyor.

Saadet, “Taleban’ın iyi bir hükümete sahip olduğundan nasıl emin olabiliriz, bütün ırkları ve etnik köenleri kapsayan, sadece bir aşireti değil, sadece bir siyasi partiden olanı değil. Taleban’ı bunu yapmaya zorlamalıyız” ifadelerini kullanıyor.

California ilk grupta 5 binden fazla Afgan mülteci alacak. Bölgedeki etnik topluluklar federal yardım istiyor, yerel kuruluşların da yardım çabalarını arttırması çağrısı yapıyor.

San Diego bölge yetkilisi Joel Anderson, “Bu göçmenlerin yerleşmeye ihtiyacı var ve kendileriyle aynı dili konuşanların bulunduğu bölgelere yerleştirilmeleri daha mantıklı geliyor” diyor.

Afgan Amerikalılar ülkerinin geleceği konusunda iyimser değiller fakat yine de değişim için umutlular.

Nawabi de “Özgür bir Afganistan istiyoruz, barış içinde bir Afganistan, bütün herkes için insan haklarına inanan bir Afganistan görmek istiyoruz” diyor.

Onbinlerce Afgan mülteci, Amerika’da daha iyi bir yaşam kurmak için daha önce Amerika’ya yerleşmiş olanlara katılmaya hazırlanıyor.

