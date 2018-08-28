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Afganları taşıyan minibüs şarampole devrildi: 21 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 08:44 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'kadın 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yaralandı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü kadın 21 kişi yaralandı.

Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit ile Taşkesen köyü yol ayırımında, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin bulunduğu 63 NZ 832 plakalı minibüs şarampole devrildi.

Kazada, minibüsteki Afganistan uyruklu 3'ü kadın 21 düzensiz göçmen yaralandı.

Ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 17'si tedavilerinin ardından taburcu edildi, biri kadın 4'ü ise Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Minibüs sürücüsü ise kazanın ardından kaçtı.

Güvenlik güçleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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