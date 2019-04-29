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Afganların 'umut' yolculuğu; bazıları öldü, 200'den fazlası Diyarbakır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 17:47 | Son Güncelleme

AFGANİSTAN'dan yola çıkarak yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen göçmenlerden 200'den fazlası, geldikleri Diyarbakır'da cami inşaatında yaşıyor.

Afganların 'umut' yolculuğu; bazıları öldü, 200'den fazlası Diyarbakır'da

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- AFGANİSTAN'dan yola çıkarak yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçen göçmenlerden 200'den fazlası, geldikleri Diyarbakır'da cami inşaatında yaşıyor. Bazı Afganların, İran sınırından geçerken zorlu yürüyüş sırasında karda donarak öldüğü belirtildi.
Ülkelerindeki yoksulluk ve iç savaş nedeniyle yasa dışı yollarla İran'a, oradan da Türkiye'ye geçen Afganlardan 200'den fazlası, Diyarbakır'a geldi. Paraları olmadığı için batı illerine gidemeyen Afganlar, Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki cami inşaatında barınıyor, yiyecek ihtiyaçları Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından karşılanıyor. Umut yolculuğuna çıkan Afganlardan bazılarının, İran sınırını geçerken karlı havada donarak öldüğü belirtildi. Zorlu yürüyüş sırasında çekilen görüntüde, donan göçmenlerin cesetleri ve grup halinde yürüyen diğer Afganların soğuk hava nedeniyle vatandaşlarının cenazeleriyle ilgilenemeden ilerledikleri görülüyor.
'KİMİNİN AYAĞINDA AYAKKABI VE ÇORABI YOK'
Göçmenlerin yiyecek ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlatan Kızılay gönüllüsü Zülküf Çetin, "10 gündür göçmenlere yemek veriyoruz. Van ve bölgesinden geliyorlar. Kiminin ayağında ayakkabı ve çorap da yok. Yolculukta ölenlerin cenazelerini gördüm. Göçmenlerimize sabah ve akşam olmak üzere 2 öğün yemek gönderiyoruz. Su yok, yıkanacak durumları yok. Çoğunun ayakkabı ve montları yok, dışarda yaşıyorlar. Genelde İstanbul gibi büyük kentlere gidip çalışmak istiyorlar. Neredeyse tamamı kaçak geliyor. Buraya gelenlerin de hepsi kaçak. Ülkelerinde savaş ve işsizlik nedeniyle çalışmak için geliyorlar" dedi.
'ÇOĞU ARKADAŞIMIZ YOLDA ÖLDÜ'
Çoğu arkadaşının zorlu yolculuk sırasında soğuk havada donarak hayatını kaybettiğini anlatan Afgan Sahı Nazar ise "Türkiye'ye İran sınırından kaçak geldik. Buraya gelmek için para ödedik, bizi buraya kadar getirdiler. Bize bilet vermiyorlar. Çoğu arkadaşımız yolda öldü. Geçenlerde Van'da 80 kişiyi minibüse yüklemişler; 9'u sağ kalmış, 20 kişi ölmüş, 51'i yaralanmış. Yollarda soğuktan ölüyorlar. Karlı yollardan yürüyerek geldik. Yolda da arkadaşlarımız öldü. Bizim ülkemizde savaş var. Savaş olmasa buraya neden gelelim? Karlı yoldan yürüyerek geldiğimizde, ceset gördük. Büyük yerlere gidip çalışmak istiyoruz. Ekmek parası kazanalım, evimize gönderelim istiyoruz. Bizde 150 kişi vardı, bizden kimse ölmedi. Ama diğer gruplardan ölenlerin olduğunu gördük" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Afganların 'umut' yolculuğu; bazıları öldü, 200'den fazlası Diyarbakır'daAfganların 'umut' yolculuğu; bazıları öldü, 200'den fazlası Diyarbakır'daAfganların 'umut' yolculuğu; bazıları öldü, 200'den fazlası Diyarbakır'da

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