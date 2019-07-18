HABER

Afganlı gaspçı, saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 00:22 | Son Güncelleme

KONYA'da Afganistan uyruklu Gaybullah Abdul Hakim'in zorla  girerek içinde 7 bin 500 lira olan çantayı gasp eden aynı ülke vatandaşı Merrab S.

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da Afganistan uyruklu Gaybullah Abdul Hakim'in zorla girerek içinde 7 bin 500 lira olan çantayı gasp eden aynı ülke vatandaşı Merrab S. (20) saklandığı tavuk çiftliğinde yakalandı. Olayla ilgili daha önce 1 kişi yakalanıp tutuklanırken, 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Merkez Sahipata Mahallesi'nde bir arkadaşıyla birlikte oturan Gaybullah Abdul Hakim'in geçen mayıs ayında gece yarısı evinin kapısı çaldı. Hakim kapıyı açmadı. Bunun üzerine 5 kişi kapıyı zorla kırıp içeri girdi. Hakim'den değerli eşya, telefon ve paralarını vermesini istedi. Hakim de vermeyince, şüpheliler ellerindeki bıçakla ve copla, Hakim ve arkadaşına saldırıp dövdü. Ardından içinde 7 bin 500 lira bulunan parayı alan şüpheliler kaçtı.

Ellerinde kesik oluşan ve aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Hakim ve arkadaşı, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından taburcu olan Hakim ve arkadaşı polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Afganistan uyruklu Mirad N., Tahir N., Abdolahad F., Ferhat S. ve Merrab S. olduğunu belirledi. Abdolahad F., olaydan kısa bir süre sonra yakalanıp tutuklandı. Araştırmasını sürdüren polis, Merrab S.'nin de Meram ilçesinde bir tavuk çiftliğinde saklandığını belirledi. Bugün akşam saatlerinde yapılan operasyonda Merrab S., 'Nitelikli yağma ve yaralama' suçundan gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldüDumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü
Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı varTaş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Mayo itirafı! 'Çıplaklar kampında rahatım'

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması: İmkansız...

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

Galatasaray yıldız futbolcuyu KAP'a bildirdi

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık savaş alanına döndü! Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Taş ve sopalar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.