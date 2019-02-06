Afganlı ve Suriyeli çocuklar buz pateni öğreniyor

Ülkelerinde ki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Afganlı ve Suriyeli çocuklar Erzurum’da buz pateni eğitimi veriliyor.

Afganistan ve Suriye’de ki iç savaştan kaçan çocuklara Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı eğitmenler tarafından Havuzbaşı kent meydanında yer alan süs havuzunda buz pateni eğitimi veriliyor.

Aralık ayının başlarında dondurulan süs havuzunda gerekli önlemler alınarak yerli ve yabancı öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ekipmanlar sayesinde buz pateni öğretiliyor.

Yaklaşık 50 Suriyeli ve 100 Afganlı öğrenci eğitmen Eren İltir tarafından haftanın belirli günlerine dağıtılarak eğitiliyor. Öğrenciler ise kendilerine yıl sonunda lisans çıkartılmasını istiyor.

Eğitmen Eren İltir Afganlı ve Suriyeli öğrencilerin buz patenine oldukça yoğun ilgi gösterdiklerini ifade ederek “Suriyeli ve Afganlı çocuklar buraya gruplar halinde geliyorlar. Dersten çıkan öğrenciler buraya geliyorlar bizde onlara öğretmeye çalışıyoruz. Afganlı öğrencilerimiz oldukça kabiliyetli oluyor. Amacımız öğrencilerin kötü alışkanlıklara alışmamaları uzak durmaları için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Afganlı ve Suriyeli çocuklar için buz pateni eğitimi kış mevsiminin sonuna kadar devam edecek.