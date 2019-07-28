HABER

Afganlılar bir genci muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 21:11 | Son Güncelleme

Erzurum’da bir grup Afganlı bir vatandaşı muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü.

Afganlılar bir genci muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü

Erzurum’da bir grup Afganlı bir vatandaşı muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü. Kaçan Afganlıları halkın elinden polis güçlükle kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 19.00 sıralarında Yakutiye Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Bir gurup Afganlı 20 yaşındaki Ö.F.Ö. ile sebebi öğrenilemeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Afganlı genç cebinde çıkardığı muşta ile Ö.F.Ö.’nün göz bölgesine vurdu. Ö.F.Ö.’nün kaşı ve gözünde yarılma meydana geldiğini gören Afganlılar hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ellerindeki bezlerle Ö.F.Ö.’nün yüzüne tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri genci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaçan Afganlıları kıskıvrak yakalayan polisi gören vatandaşlar Afganlıları linç etmek istedi. Polisin uzun uğraşları sonucu tepkili vatandaşlar olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ö.F.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Afganlılar bir genci muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü

Afganlılar bir genci muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü

Çok sayıda kişi katıldı! Havadan böyle görüntülendiÇok sayıda kişi katıldı! Havadan böyle görüntülendi
Çarkırı’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralıÇarkırı’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Ailesiyle pikniğe giden genç barajda boğulduAilesiyle pikniğe giden genç barajda boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Ortalık gerildi! Acun'dan Seren'e sert tepki

Galatasaray rahat kazandı

Galatasaray rahat kazandı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Silahlı kavgada vurulan 3 kardeş hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Ortalık savaş alanına döndü! 3 kardeşten acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.