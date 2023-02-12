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"Afganlılar enkazdaki cesetlerin kolunu kesiyor" diyerek şoke etmişti! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş tutuklandı

12.02.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip kolunu kesiyor, altınlarını alıyor" açıklamasıyla sosyal medyada gündem olan ve iddiası asılsız çıkan eski Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş tutuklandı.

"Afganlılar enkazdaki cesetlerin kolunu kesiyor" diyerek şoke etmişti! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş tutuklandı

Kahramanmaraş ve beraberindeki 10 ili yıkan büyük depremin ardından binlerce insan hayatını kaybetti. Dünyanın dört bir yanından gelen kurtarma ekipleriyle birlikte gönüllüler de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Çalışmalara katılan isimlerden Uğur Kardaş paylaşımıyla şoke etmişti.

2018'deki Masterchef yarışmasının şampiyonu Uğur Kardaş, "Enkazdan ceset çıkarıp kenara koyuyorlar. Afganlı biri gelip kolunu kesiyor" iddiasını sosyal medyadan yaymış ve iddiaların asılsız çıkması üzerine gözaltına alınmıştı.

Sabah'taki habere göre; Kardaş, 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Kahta Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklandı.

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Uğur Kardaş gözaltına alındı Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Uğur Kardaş gözaltına alındı

UĞUR KARDAŞ AÇIKLAMASIYLA ŞOKE ETTİ

Kardaş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "İnşaatın altından ceset çıkıyor. Bu cesedi arkaya ayırıyorlar. Gelsin nakil aracı alsın diye. Afganlı biri geliyor bunun kolunu kesiyor altınlarını alıyor. Çevik kuvvet koruyor tabi. Polise diyecek bir şeyim yok. Adamı öldürürler burada zaten. Ona diyecek bir şeyim yok ama ne diyeyim abi yani. Biz o cesedi çıkartmak için uğraşalım Afgan'ın biri gelsin… Ya ben var ya yemin ederim anlamıyorum" demişti.

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