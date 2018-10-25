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AFGANLIYI GASP EDİP BIÇAKLAYAN SURİYELİ 3 KİŞİ YAKALANDI

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 12:16 | Son Güncelleme

KONYA'da Afganistan uyruklu Khalil Rahman'ı elinden bıçaklayarak cebindeki 3 bin 856 lira ve bin lira değerindeki cep telefonunu zorla alan Suriye uyruklu Fuad El C.

KONYA'da Afganistan uyruklu Khalil Rahman'ı elinden bıçaklayarak cebindeki 3 bin 856 lira ve bin lira değerindeki cep telefonunu zorla alan Suriye uyruklu Fuad El C. (27), Cuma Ali C. (21) ve F.A. (14) polis tarafından yakalandı. Olay, geçen 23 Ekim Salı günü saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Sabır Sokak üzerinde meydana geldi. İnşaat işçisi Khalil Rahman işten çıkıp, evine gittiği sırada yüzü atkıyla sarılı elinde bıçak ve elektro şok cihazı bulanan 3 kişi önünü kesip, durdurdu. Ardından Khalil Rahman'dan üzerindeki değerli eşyaları isteyen şüpheliler, kendilerine direnen Rahman'ı elinden bıçaklayarak 3 bin 856 lira ile bin lira değerindeki cep telefonunu zorla alıp kaçtı. Yaralı Rahman, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayın ardından Rahman'ın verdiği eşkal üzerinden şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Şüphelilerin Suriye uyruklu Fuad El C., Cuma Ali C. ve F.A. olduğunu belirledi. 3 kişi dün Çaybaşı Mahallesi'nde kaldıkları evde gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor. Görüntü Dökümü ------------------------ -Şüphelilerin sağlık kontrolü getirilmesi - Sağlık kontrolünden çıkartılması Haber- Kamera Mehmet IŞIK KONYA DHA)

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