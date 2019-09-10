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Afili Aşk'a sürpriz oyuncu! Hazım Körmükçü hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 10.09.2019 20:57 | Son Güncelleme

Kanal D’nin, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği beğeni ile izlenen dizisi Afili Aşk’ın çarşamba akşamı (11 Eylül) ekrana gelecek olan bölümüne Hazım Körmükçü konuk oyuncu olarak dahil oluyor.

Afili Aşk'a sürpriz oyuncu! Hazım Körmükçü hangi rolde oynayacak?

Ünlü oyuncu, Modamu’nun en büyük rakibi olan şirketin sahibi Rıfat Cihanlı karakterine hayat veriyor. Geçmiş bölümlerde Rıfat ve Muhsin’in (Altan Erkekli), telefonda tartışmalarına şahit olmuştuk. Kerem’in şirketten ayrıldığı haberini alan Rıfat, yine rahat durmaz ve Kerem’le buluşarak bir teklifte bulunur. Peki Kerem’in bu teklife cevabı ne olacak?

hazım

Yönetmenliğini Serdar Gözelekli’nin üstlendiği, senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Kübra Sülün ve Okşan Tavaslıoğlu’nun yazdığı, Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı 'Afili Aşk' sürprizle dolu yeni bölümü ile yarın akşam Kanal D’de.

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afili aşk hazım körmükçü

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