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Afili Aşk'ta Kerem'den itiraf! 'Sakın aşık olma' Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.08.2019 01:01 | Son Güncelleme

Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Afili Aşk yeni bölüme, Kerem, kazadan sonra Ayşe’nin itirafının peşine düşüyor. Ayşe ‘’Sakın Aşık Olma’’yı kim için söylemiştir? Kerem kendi dahil tüm seçeneklerin peşinde iz sürerken kim olduğunu bulabilecek midir? İşte Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 11. yeni bölümüyle 28 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ayşe ise, hayatının teklifi ile karşı karşıyadır. Bir menajerlik şirketi Ayşe ile anlaşmak ister. Ayşe’nin bütün hayatını değiştirecek olan bu teklif, Kerem’in hiç hoşuna gitmez. Kerem Ayşe’nin yeni kariyerine engel olmaya çalışırken kendini sürekli Ayşe’nin yanında bulur. Ayşe, Kerem’in bu hallerini içten içe onu korumak istemesine bağlar. Aradaki buzlar eriyor gibi gözükürken geçmişten gelen ve hiçbir kötü niyeti olmayan eski bir tanıdık tüm dengeleri alt üst edecektir.

Kazada Ayşe'yi korkutan Kerem, onun notlarında gördüğü şifrenin açılımını öğreniyor. Kerem bu yaptığını yanına koymayacak olan Ayşe ise bir şampuan firmasından reklam teklifi alıyor. Ayşe'nin reklamda oynamasını istemeyen Kerem hemen duruma el atıyor ancak Ayşe geri adım atmıyor.Yaptıkları kaza sebebiyle Ayşe'nin sırrını öğrenen Kerem yine boş durmuyor!

Afili Aşk yeni bölümüyle 28 Ağustos Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kerem, Ayşe'nin matematik hocasını görünce şok oluyor. Kerem ve Ayşe aralarındaki garip durumu çözmeye çalışıyorlar.

Ayşe, şirketin çekeceği reklam filminin setine matematik hocasıyla gelince ortalık iyice karışıyor. Kerem, tüm bunların üzerine matematik hocasının Ayşe'ye araba kullanmayı öğreteceğini duyunca olanlar oluyor.
Ayşe sınava hazırlanmak için ders alabileceği bir matematik hocası arıyor. Bulduğu bir kaç ismi Kerem ile paylaşınca ummayacağı bir planın ortasında kalıyor. Ayşe'yi kıskanan Kerem kendince en zararsız hocayı seçmeye çalışıyor fakat olayın sonunda kendi kazdığı kuyuya düşüyor. Eve gelen yeni matematik hocası Kerem'in çıldırmasına sebep oluyor.

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