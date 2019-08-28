Afili Aşk'ta Kerem'den itiraf! 'Sakın aşık olma' Afili Aşk 11. yeni bölüm fragmanı izle!

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 11. yeni bölümüyle 28 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ayşe ise, hayatının teklifi ile karşı karşıyadır. Bir menajerlik şirketi Ayşe ile anlaşmak ister. Ayşe’nin bütün hayatını değiştirecek olan bu teklif, Kerem’in hiç hoşuna gitmez. Kerem Ayşe’nin yeni kariyerine engel olmaya çalışırken kendini sürekli Ayşe’nin yanında bulur. Ayşe, Kerem’in bu hallerini içten içe onu korumak istemesine bağlar. Aradaki buzlar eriyor gibi gözükürken geçmişten gelen ve hiçbir kötü niyeti olmayan eski bir tanıdık tüm dengeleri alt üst edecektir.

Kazada Ayşe'yi korkutan Kerem, onun notlarında gördüğü şifrenin açılımını öğreniyor. Kerem bu yaptığını yanına koymayacak olan Ayşe ise bir şampuan firmasından reklam teklifi alıyor. Ayşe'nin reklamda oynamasını istemeyen Kerem hemen duruma el atıyor ancak Ayşe geri adım atmıyor.Yaptıkları kaza sebebiyle Ayşe'nin sırrını öğrenen Kerem yine boş durmuyor!