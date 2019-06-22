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Afili Aşk'ta Kerem ve Ayşe arasında evlilik sözleşmesi krizi! Afili Aşk 3. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.06.2019 02:27 | Son Güncelleme

Afili Aşk dizisinin 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kanal D'nin romantik komedi dizisi Afili Aşk'ın 3. bölümünde, Kerem ve Ayşe evleniyor. Kerem, Ayşe'ye evlilik sözleşmesi imzalatmak istiyor ancak beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kalıyor. Ceyda ise bu eni evlilik kararının altındaki gerçek sebebin peşine düşüyor! Peki Ceyda, gerçekleri öğrenebilecek mi? İşte Afili Aşk 3. bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği, başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı Afili Aşk dizisi, 3. yeni bölümüyle 26 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında olacak.

AFİLİ AŞK 3. BÖLÜM KONUSU
Afili Aşk 26 Haziran Çarşamba yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanında Kerem ve Ayşe evleniyor. Bu evliliğe başından beri karşı olan Kerem'in annesi ise ortaya bir evlilik sözleşmesi atıyor. Kerem'den evlilik sözleşmesini Ayşe'ye imzalatmasını istiyor. Kerem, bu teklifi Ayşe'ye sunduğunda ise olanlar oluyor. Ayşe bu karara uymuyor ve evlilik sözleşmesini reddediyor. Öte yandan Sabri, mahallenin delikanlılarıyla birlikte kız kaçırma planlarına soyunuyor ancak onu sürpriz bir son bekliyor...

Afili Aşk yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

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AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Afili Aşk 19 Haziran Çarşamba yayınlanan 2. bölümünde, Kerem ve Ayşe evlilik konusunda ortak bir karar alır ancak onları bekleyen sürprizlerden henüz haberleri yoktur.

Afili Aşk son bölümde, Ayşe'nin söylediği yalan bir anda ortalığı karıştırır. Ayşe'nin ağabeylerinin devreye girmesiyle Muhsin Bey, kız isteme için kolları sıvar. Bir anda bu durumun ortasında kalan Kerem ise kendine çıkış yolu arar. Ayşe'nin planına kurban gitmek istemeyen Kerem türlü türlü oyunlara başvurur ancak başarılı olamaz.

Kerem, Ayşe'yle evlenme fikrine sıcak bakar çünkü artık bu durum onun da lehine bir hal alacaktır. Bundan haberi olmayan Ayşe ise Kerem'in oyununa dahil olur. Kerem ve ailesi, Ayşe'yi istemeye gider. Tam her şey sorunsuz ilerliyor derken bir anda ortaya çıkan tatsız sürprizler her şeyi berbat eder. Peki Ayşe, bu tatsız sürprizler karşısında nasıl bir hamle yapacaktır?

AFİLİ AŞK ZİRVEDE!
Afili Aşk 19 Haziran Çarşamba yayınlanan 2. bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Kanal D’nin başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’in paylaştığı, yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği yeni dizisi Afili Aşk, ikinci bölümü ile reytinglerde zirvede yer aldı.

İzleyicilerden tam not alan dizi, Tüm Kişiler'de (TOTAL) 6.87 reyting ve 19.55 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapımı oldu.

Gençleri olduğu kadar aile dizilerine özlem duyanları da ekran başına toplayan Afili Aşk, yeni bölümleri ile her Çarşamba 20.00'de Kanal D’de.

GENEL HİKAYESİ NEDİR?
Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin’in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir.
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Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk’e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur.
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Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.
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KİM HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul (Kerem), Burcu Özberk (Ayşe), Altan Erkekli (Muhsin), Benian Dönmez (Melahat), Neşe Baykent (Yelda), Taner Rumeli (Rıza), Serkay Tütüncü (Volkan), Asena Tuğal (Hülya), Uğur Uzunel (Erkut), Zeynep Tuğçe Bayat (Ceyda), Yılmaz Kunt (Berk), Ozan Dağgez (Samet), Güzide Arslan (Gonca), Beril Pozam (Nazmiye), Umutcan Ütebay (Sabri), Vural Ceylan (Kadir), Banu İnan (Nermin), Hira Su Yıldız (Buse)
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