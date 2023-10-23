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  4. Afişinde "Fakirin değil, zenginin yanındayım" demişti... Sosyal medyanın gündemindeki o muhtar adayına ceza! "Nasıl ödeyeceğim diye düşünmeye başladım"

Afişinde "Fakirin değil, zenginin yanındayım" demişti... Sosyal medyanın gündemindeki o muhtar adayına ceza! "Nasıl ödeyeceğim diye düşünmeye başladım"

23.10.2023 15:40 | Son Güncelleme:
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Giresun’un Görele ilçesinde muhtar adayı Zafer Fison, "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım" yazılı pankartla sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medyanın gündemindeki muhtar adayı Fison’a idari para cezası kesildi. Fison, "Zaten köyde çiftçilik yaparak geçiniyordum. Bakalım bu cezayı nasıl ödeyeceğim diye düşünmeye başladım ama en azından muhtar adaylarına iletmek istediğim mesaj ulaşmıştır” diye konuştu.

Afişinde "Fakirin değil, zenginin yanındayım" demişti... Sosyal medyanın gündemindeki o muhtar adayına ceza! "Nasıl ödeyeceğim diye düşünmeye başladım"

İlçeye bağlı Taşlık köyü muhtarlığına "Maaş için muhtar adayıyım. Fakirin değil, zenginin yanındayım " yazılı afişiyle ilgi odağı olan 43 yaşındaki Zafer Fison’a, izinsiz afiş asmak suçundan idari para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köye gelerek pankartı indirmesinin ardından tutanak tutularak, izinsiz afiş asma suçundan bin 295 lira idari para cezası kesildi.

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"CEZASI AFİŞTEN PAHALI OLDU"

Amacının seçim öncesi muhtar adaylarını ironik bir ifadeyle uyarmak olduğunu ifade eden Zafer Fison, “Henüz yerel seçimlere 5-6 ay olsa da köylerde herkes seçim havasına girmişti. Her aday da maaş için değil, hizmet için aday olduğunu söylüyordu. Ancak biliyoruz ki, muhtar olduktan sonra birçokları maaşını alıp, hizmeti unutuyor. Ben de bu duruma bir gönderme yaparak böyle bir afiş asmıştım. Ancak gel gör ki cezası afişten pahalı oldu.

"BU CEZAYI NASIL ÖDEYECEĞİM DİYE DÜŞÜNMEYE BAŞLADIM"

Afişi bedavaya yaptırmıştım ama kaldırmak bin 295 liraya mâl oldu. Zaten köyde çiftçilik yaparak geçiniyordum. Bakalım bu cezayı nasıl ödeyeceğim diye düşünmeye başladım ama en azından muhtar adaylarına iletmek istediğim mesaj ulaşmıştır” dedi. (İHA)

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Muhtar Giresun Görele pankart

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