HABER

Afişsiz seçim kampanyası işletmecileri farklı ürünlere yöneltti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2019 11:28 | Son Güncelleme

YEREL seçimler öncesi gürültü ve görüntü kirliliğine yol açan geleneksel kampanyaya son verilmesi promosyoncuların ürün portföyünü değiştirmesine yol açtı.

Afişsiz seçim kampanyası işletmecileri farklı ürünlere yöneltti

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- YEREL seçimler öncesi gürültü ve görüntü kirliliğine yol açan geleneksel kampanyaya son verilmesi promosyoncuların ürün portföyünü değiştirmesine yol açtı. Başkentte faaliyet gösteren işletmeci Satılmış Arı (36), kış dönemine denk gelen seçim kampanyasında adaylar için partilerinin renklerinde atkı, bere, eldiven, yağmurluk gibi ürünlerin yanında alışveriş çantaları da üretip satışa çıkardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel seçimlere giderken gürültü ve görüntü kirliliğine neden olan kampanya yapmayacaklarını açıklaması, başta MHP olmak üzere diğer partilerin de bunu destekleyen açıklamalar yapması, promosyoncuların ürün portföyünü değiştirmesine yol açtı. Altındağ ilçesi Kazımkarabekir Caddesi'nde yıllardır promosyon işi yapan Satılmış Arı, daha önce seçimler öncesi siyasi partiler için flama, bayrak, afiş yapıp satarken, şimdi farklı ürünlere yöneldi. Arı, kış dönemine denk gelen seçim kampanyası için adaylara ve partilere atkı, bere, eldiven, şemsiye ve alışveriş çantası gibi ürünler üretip satmaya başladı. Partilerin renklerini taşıyan ve üzerinde parti amblemleri de olan ürünler ilgi çekerken en yoğun sipariş alışveriş çantalarına oldu.
'ADAYLARDAN YOĞUN İLGİ VAR'
Satılmış Arı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra farklı ürünlere yöneldiklerini ve yeni fikirler geliştirdiklerini belirterek şöyle konuştu:
"Seçimin kışa gelmesinden dolayı atkı ve berenin daha fazla satılacağını düşündük. Biz bu fikirlerimizi adaylara da sunduk. Onlar da destekledi bunu. Artık bayrak, afiş gibi ürünler daha az olacak. Biz de bere, anahtarlık, kalemlik ve mutfak önlüğü tarzında ürünler yaptık. Ürünlerde adayların isimleri ve parti logoları var. Epey talep var adaylarımızdan. Bir üründen bin adet sipariş veren adaylarımız var."
EN FAZLA SİPARİŞ ALIŞVERİŞ ÇANTASINA
Arı, plastik poşetlerin ücretle satılmaya başlaması nedeniyle alışveriş çantalarının da belediye başkan adaylarının favori seçim promosyon ürünü olduğunu söyleyerek, "Yeni yasa gereği poşetlerin paralı olması sebebiyle adayların bez market çantalarına rağbet gösterdiğini görüyoruz. Biz talebi karşılayabilmek için partilerin renklerinde çantalar üretiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Afişsiz seçim kampanyası işletmecileri farklı ürünlere yönelttiAfişsiz seçim kampanyası işletmecileri farklı ürünlere yönelttiAfişsiz seçim kampanyası işletmecileri farklı ürünlere yönelttiAfişsiz seçim kampanyası işletmecileri farklı ürünlere yöneltti

Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!Onu görmek için kilometrelerce yol katediyorlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız
Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kurulduCumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı! Önemli gelişme

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bez torba açıklaması: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu görüştü! 'Oyunu istedim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı: Teklif var ısrar yok

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.