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Afişsiz seçim kampanyası işletmecileri farklı ürünlere yöneltti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 13:14 | Son Güncelleme

Yerel seçimler öncesi gürültü ve görüntü kirliliğine yol açan geleneksel kampanyaya son verilmesi promosyoncuların ürün portföyünü değiştirmesine yol açtı.

Yerel seçimler öncesi gürültü ve görüntü kirliliğine yol açan geleneksel kampanyaya son verilmesi promosyoncuların ürün portföyünü değiştirmesine yol açtı. Başkentte faaliyet gösteren işletmeci Satılmış Arı (36), kış dönemine denk gelen seçim kampanyasında adaylar için partilerinin renklerinde atkı, bere, eldiven, yağmurluk gibi ürünlerin yanında alışveriş çantaları da üretip satışa çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yerel seçimlere giderken gürültü ve görüntü kirliliğine neden olan kampanya yapmayacaklarını açıklaması, başta MHP olmak üzere diğer partilerin de bunu destekleyen açıklamalar yapması, promosyoncuların ürün portföyünü değiştirmesine yol açtı. Altındağ ilçesi Kazımkarabekir Caddesi'nde yıllardır promosyon işi yapan Satılmış Arı, daha önce seçimler öncesi siyasi partiler için flama, bayrak, afiş yapıp satarken, şimdi farklı ürünlere yöneldi. Arı, kış dönemine denk gelen seçim kampanyası için adaylara ve partilere atkı, bere, eldiven, şemsiye ve alışveriş çantası gibi ürünler üretip satmaya başladı. Partilerin renklerini taşıyan ve üzerinde parti amblemleri de olan ürünler ilgi çekerken en yoğun sipariş alışveriş çantalarına oldu.

'ADAYLARDAN YOĞUN İLGİ VAR'
Satılmış Arı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra farklı ürünlere yöneldiklerini ve yeni fikirler geliştirdiklerini belirterek şöyle konuştu:
"Seçimin kışa gelmesinden dolayı atkı ve berenin daha fazla satılacağını düşündük. Biz bu fikirlerimizi adaylara da sunduk. Onlar da destekledi bunu. Artık bayrak, afiş gibi ürünler daha az olacak. Biz de bere, anahtarlık, kalemlik ve mutfak önlüğü tarzında ürünler yaptık. Ürünlerde adayların isimleri ve parti logoları var. Epey talep var adaylarımızdan. Bir üründen bin adet sipariş veren adaylarımız var."

EN FAZLA SİPARİŞ ALIŞVERİŞ ÇANTASINA
Arı, plastik poşetlerin ücretle satılmaya başlaması nedeniyle alışveriş çantalarının da belediye başkan adaylarının favori seçim promosyon ürünü olduğunu söyleyerek, "Yeni yasa gereği poşetlerin paralı olması sebebiyle adayların bez market çantalarına rağbet gösterdiğini görüyoruz. Biz talebi karşılayabilmek için partilerin renklerinde çantalar üretiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
-İş yerinden görüntü
-Raflardaki ürünlerden görüntü
-İş yeri sahibi ile röp.
Haber-Kamera: Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)

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