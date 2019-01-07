EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni yıl kutlaması için asılan afişte Edirne isminin "Adrianoupolis" olarak yer almasına gösterilen tepkiye ilişkin, "Biz bu afişlerde, Yunan ve Bulgar turistlere hitap ediyoruz, Türk vatandaşlarına hitap etmiyoruz ki. Edirne'nin tarihsel geçmişini incelesin o aklı evveller. Edirne'nin tarihte 12 ismi vardır. Bunların hepsi bizim." dedi. Gürkan, kent ormanında düzenlediği basın toplantısında, yeni yıl kutlaması için asılan afişlerin herkes tarafından ilgi gördüğünü, komşu ülkeler ve Edirne esnafından takdir aldığını söyledi. Kutlama afişlerinde Edirne'nin, yazıldığı dillerdeki kullanışıyla yazılması nedeniyle eleştiri aldığını ifade eden Gürkan, "Edirne'yi, tarihini, coğrafyasını, Edirne'nin tarihi geçmişini bilmeyen bazı meczupların ortaya attıklarıyla üzülecek değiliz. Yunanlılarla, Bulgarlarla iyi komşuluk ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Bu tür olumsuz haberlerin çıkmasıyla hafta sonu komşu ülkelerden gelen turistlerin sayısı neredeyse yok denecek kadar azdı." diye konuştu.

Edirne'ye daha çok turist gelmesi, ticaretin daha çok olması için mücadele verdiğini bildiren Gürkan, bu mücadelesine esnafın da destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Recep Gürkan, kendisinin yeni yıl kutlama mesajında yer alan "Adrianoupolis" ibaresinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün WhastApp Şikayet ve İstek Hattı tanıtım afişlerinde de yer aldığını, tepki ve tartışmaların ortaya çıkmasıyla pek çok yerde asılı olan bu afişlerin toplatıldığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği ve Edirne Belediye Başkanlığı logolarının yer aldığını belirttiği "WhatsApp Şikayet ve İstek Hattı" afişlerini göstererek, afişte yer alan "Adrianoupolis" ibaresini işaret eden Gürkan, şunları kaydetti: "Bunda art niyet aramak mı lazım şimdi? Biz bu afişlerde Yunan ve Bulgar turistlere hitap ediyoruz, Türk vatandaşlarına hitap etmiyoruz ki. Edirne'nin tarihsel geçmişini incelesin o aklı evveller. Edirne'nin tarihte 12 ismi vardır. Bunların hepsi bizim. Ben şu anda Edirne Belediye Başkanı olarak bu şehrin 8 bin 300 yıllık geçmişinin de sorumluluğunu ve sahipliğini yapıyorum. Ret mi edeceğiz, yok mu sayacağız? Misakımilli söz konusuysa, herkes haddini bilecek. Onu bizden daha çok kimsenin savunmayacağını biliyorum. Geçmişimize baksınlar. Herkes baksın, dedesinin mezarları nerede? Mezarı var mı, yok mu? Benim dedemin mezarları Balkanlar'da."