Afişte o isim yoktu! Tepkiler yükseldi, Kızılcık Şerbeti'nden yeni hamle geldi!

Seküler ve muhafazakar ailelerin çatışmasını izlediğimiz Kızılcık Şerbeti'nin 3.sezonun ilk bölümü izleyiciyle buluştu. Uzun bir aranın ardından yeni karakterlerle karşımıza çıkan dizi ilk bölümüyle ses getirmeyi başardı.

Dizi yayına başlamadan önce yeni sezon afişi de gündem olmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin afişinde Ünal ailesinin büyük oğlu Mustafa'nın yer almaması ise tepkiyle karşılanmıştı.

YENİ AFİŞ HAMLESİ GELDİ

Sosyal medyada Emrah Altıntoprak'ın afişte yer alması gerektiğini söyleyen kullanıcılar yapım ekibini eleştiri yağmuruna tutmuştu. Kısa süre sonra da oyuncudan bir photoshop hamlesi gelmişti. Altıntoprak photoshopla kendisini afişe iki farklı yere yerleştirmişti.

Günler sonra ise tepkilerin ardından Kızılcık Şerbeti'nin yapım ekibinden yeni bir hamle geldi. Dizi için yeni bir afiş yayınlandı. Bu sefer Mustafa'yı canlandıran Emrah Altıntoprak da afişte yer aldı.

YENİ AFİŞTE YİNE YER ALMADI!

Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonun ortasında Giray karakteri ile dahil olan Kaan Taşaner de afişte yer almamıştı. Ünlü oyuncu tepkisini "Saygının yokluğu, açıkça yapılan bir hakarete nazaran az saldırgan olsa da aynı derece yaralayıcı bir hal alabilir. Örneğin, karşıdaki insana hakaret edilmiyordur ama onun bir insan olarak varlığı da tanınmıyordur Bu kişi, varlığı önem arz eden tam bir insan olarak görülmüyordur. Bir toplum yalnızca birkaç kişiyi ayırıp geri kalan kitlelere bu şekilde davrandığı zaman bu bir saygı kıtlığı yaratır. Sanki bu kıymetli cevherden herkese yetecek kadar yokmuş gibi. Çoğu açlıklar gibi; bu kıtlık da insan yapımıdır, yiyeceğin aksine saygının hiçbir maliyeti de yoktur. O zaman niçin saygı bu kadar kıt olsun ki?" sözleriyle dile getirmişti. Fakat oyuncu yeni yayınlanan afişte yine yer almadı.