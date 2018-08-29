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Afişteki dansçıyı boyayıp üzerine yazdıkları yazı tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:11 | Son Güncelleme

İzmit'teki bir alışveriş merkezinde açılan dans okulunun afişinde yer alan erkek dansçının üzeri boyanarak, yanına 'Edep' yazıldı. Dans okulunun yıllardır afişlerinde kullandığı erkek dansçının üzerinin boyanmasına görenler tepki gösterdi.

İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinde dans okulu açıldı. Dans okulunun afişleri kentin birçok yerinde yer aldı. Gölcük Atatürk Bulvarı üzerindeki durakta bulunan panoda dans okulunun yıllardır organizasyonlarının duyurusunda kullandığı erkek dansçının fotoğrafı kullanıldı. Posterin bulunduğu panoda erkek dansçının bulunduğu kısım cam yüzeyin üzerinden sprey boya ile boyanırken, yanına da 'Edep' yazısı yazıldı.

Gölcük'te en çok kullanılan duraklardan birinde dansçının üzerinin boyanmasına anlam verilemedi.

"ÇİRKİN BİR DURUM"

Bir bölge sakini, "Dans okulu yıllardır bu fotoğrafı kullanıyor. Erkek dansçı çıplak değil. Ancak vücut hatlarının görünmesi sanıyoruz birilerini rahatsız etmiş ve 'Edep' yazmışlar. Kabul edilebilir bir durum değil. Çirkin bir durum, tuhaf bir bakış açısı. Ayrıca duraktaki cam panoyu da boyayarak zarar vermiş oldular" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmit afiş AVM dans okulu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
eline sağlık yazanın
iyi olmuş sizde doğru düzgün resim koyun, insanların algısıyla oynayıp sürekli çıplaklığı özendirmeyin
Kafasını camdan içeri sokacaksın onu yapanı bulup
En doğrusunu yapmış önce Edep
KASLARINI MİLLETE GÖSTERMENE GEREK YOK GÖRMEMİŞİN BİR KASI OLMUŞ
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