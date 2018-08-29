Afişteki dansçıyı boyayıp üzerine yazdıkları yazı tepki çekti

İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinde dans okulu açıldı. Dans okulunun afişleri kentin birçok yerinde yer aldı. Gölcük Atatürk Bulvarı üzerindeki durakta bulunan panoda dans okulunun yıllardır organizasyonlarının duyurusunda kullandığı erkek dansçının fotoğrafı kullanıldı. Posterin bulunduğu panoda erkek dansçının bulunduğu kısım cam yüzeyin üzerinden sprey boya ile boyanırken, yanına da 'Edep' yazısı yazıldı.
Gölcük'te en çok kullanılan duraklardan birinde dansçının üzerinin boyanmasına anlam verilemedi.
"ÇİRKİN BİR DURUM"
Bir bölge sakini, "Dans okulu yıllardır bu fotoğrafı kullanıyor. Erkek dansçı çıplak değil. Ancak vücut hatlarının görünmesi sanıyoruz birilerini rahatsız etmiş ve 'Edep' yazmışlar. Kabul edilebilir bir durum değil. Çirkin bir durum, tuhaf bir bakış açısı. Ayrıca duraktaki cam panoyu da boyayarak zarar vermiş oldular" dedi.
Kaynak: DHA
Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı
Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!
Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!
Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı
Ankara'dan flaş karar! FETÖ ile irtibatları ortaya çıktı
İcra memurları tarafından babasından alınan kız böyle haykırdı: Ben mal mıyım!
Kocası ikiziyle aldatınca... İntikamın böylesi!
Uzuvları dahi belli! Mars'ta şaşırtan görüntüler
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
ABD'nin gizli üssü Area 51 esrarını halen koruyor! İçinde ne var?
Okuyucu Yorumları 5 yorum