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Afişteki erkek dansçıyı boyadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

İZMİT'teki bir alışveriş merkezinde açılan dans okulunun afişinde yer alan erkek dansçının üzeri boyanarak, yanına 'Edep' yazıldı.

Afişteki erkek dansçıyı boyadılar

Ergün AYAZ/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'teki bir alışveriş merkezinde açılan dans okulunun afişinde yer alan erkek dansçının üzeri boyanarak, yanına 'Edep' yazıldı. Anadolu Ateşi'nin yıllardır afişlerinde kullandığı erkek dansçının üzerinin boyanmasına görenler tepki gösterdi.
İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezinde Anadolu Ateşi Dans Okulu açıldı. Dans okulunun afişleri kentin birçok yerinde yer aldı. Gölcük Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan durakta bulunan panoda Anadolu Ateşi'nin yıllardır organizasyonlarının duyurusunda kullandığı erkek dansçının fotoğrafı kullanıldı. Posterin bulunduğu panoda erkek dansçının bulunduğu kısım cam yüzeyin üzerinden sprey boya ile boyanırken, yanına da 'Edep' yazısı yazıldı.
Gölcük'te en çok kullanılan duraklardan birinde dansçının üzerinin boyanmasına anlam verilemedi.
Bir bölge sakini, "Anadolu Ateşi yıllardır bu fotoğrafı kullanıyor. Erkek dansçı çıplak değil. Ancak vücut hatlarının görünmesi sanıyoruz birilerini rahatsız etmiş ve 'Edep' yazmışlar. Kabul edilebilir bir durum değil. Çirkin bir durum, tuhaf bir bakış açısı. Ayrıca duraktaki cam panoyu da boyayarak zarar vermiş oldular" dedi.

FOTOĞRAFLI

Afişteki erkek dansçıyı boyadılarAfişteki erkek dansçıyı boyadılarAfişteki erkek dansçıyı boyadılar

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