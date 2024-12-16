Aflatoksin nedir, neden olur? Aflatoksin nasıl anlaşılır? Aflatoksin zararları

Gıdalarda aflatoksin gibi toksik maddelerin bulunması gıda güvenliği açısından ciddi bir tehdit oluşturur. Aflatoksinlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu maddeler karaciğer hasarına ve kansere neden olma potansiyeline sahiptir. Gıda ürünlerinin aflatoksin içermesi durumunda bu ürünler tüketim için uygun bulunmaz ve imha edilmesi gerekebilir.

Aflatoksin nedir?

Aflatoksin, son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ve insan yaşamını doğrudan etkileyen bir kimyasal bileşiktir. Küflerin ürettiği pek çok toksik maddeden biri olan aflatoksin, bilhassa Aspergillus flavus adlı küf türü tarafından üretilir. Bu maddeler arasında aflatoksin, insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilen zehirli özellik taşır. "Aflatoksin" ismi küfün adından (Aspergillus flavus) ve zehir anlamına gelen "toksin" kelimesinden türetilmiştir. Aflatoksin gıda ürünlerinde bulunabilen bir madde olarak insan ve hayvan sağlığında büyük bir tehdit oluşturur ve bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir bileşiktir.

Aflatoksin neden olur?

Aflatoksin nasıl olur sorusuna yanıt olarak; Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus gibi mantar türlerinin ürettiği bir toksik bileşiktir. Bu mantarlar bilhassa gıda ürünlerinde ortaya çıkar ve 25-30°C gibi nemli ortamda hızla çoğalabilirler. Tarım ürünleri hasat edildikten sonra nemli ve sıcak koşullarda depolanırsa aflatoksinlerin miktarı artar. Bu yüzden aflatoksinlerin gıda maddelerine bulaşma riski yükselir.

Aflatoksin nasıl anlaşılır?

Küf görünür bir organizma olmasına rağmen her küf türünün aflatoksin içerdiğini söylemek mümkün değildir. Aflatoksin gözlemle tespit edilemeyen yalnızca laboratuvar testleriyle görülebilen bir maddedir. Bununla birlikte bir gıdanın aflatoksin içermesi için küflü olması şart değildir.

Aflatoksin zararları nelerdir?

Aflatoksinler insan ve hayvan sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açabilen toksik bileşiklerdir. Uzun süreli ve yüksek dozda maruz kalmak bilhassa karaciğer kanseri gibi kanser türlerinin yanı sıra diğer sağlık sorunlarına da neden olabilir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) aflatoksin B1'i insanlar için kanserojen bir madde olarak sınıflandırmıştır.

Bununla birlikte aflatoksinlerin bağışıklık sistemi üzerinde de olumsuz bir etkisi bulunur. Bu durum ise vücudun hastalıklara karşı direnç seviyesini düşürür. Sonuç olarak aflatoksinlere maruz kalmak genel sağlık üzerinde uzun vadeli zararlara yol açabilir.