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AFÖ kayıt yenileme 2018: Açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 07:16 | Son Güncelleme

AÖF kayıt yenileme 2018 bugün başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Peki kayıt yenilemek isteyen açıköğretim üniversite öğrencilerinin ne yapmaları gerekmektedir? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Ders seçme işlemi nasıl yapılır? Harc ücreti hangi bankadan nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme 2018 detayları...

AFÖ kayıt yenileme 2018: Açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir?

AÖF kayıt yenileme 2018 güz dönemi bugün başladı. Anadolu Üniversite tarafından yapılan açıklama ile AÖF kayıt yenileme süresi 24 Eylül - 5 Ekim 2018 olarak belirlendi. 05 Ekim 2018 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyeceği ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaği bildirilerek, Güz Dönemi kayıt yenileme süresinin kesinlikle uzatılmayacağı açıkça belirtildi. Bunun için öğrencilerin, bu tarihler arasında ders seçimi ve harc ücretlerini kesinlikle yatırmış olmaları gerekiyor. Peki öğrencilerin AÖF kayıt yenileme yaparken dikkat etmesi ve izlemesi gereken yol nedir? AÖF ders seçimi nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harc ücreti hangi bankaya nasıl yatırılır? İşte AÖF kayıt yenileme 2018 detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME 2018

AÖF kayıt yenileme bugün başladı. 2018-2019 Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Dolayısıyla, kaydını yenileten öğrenciler ilk olarak derslerini seçecek. Daha sonra seçtiği derslere göre hesaplanan ücreti yatıracak ve kaydını tamamlamış olacak.

Ders seçimi (ekle-sil) işlemi http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi (ekle-sil) işlemi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi (ekle-sil) işleminin yeniden yapılması mümkün değildir.

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:
-Kredi Kartı/Banka Kartı İle Ödeme
-(Ders seçimi işleminizi yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapamazsınız.)
-İnternet Bankacılığı ile Ödeme
-ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)
-Mobil Bankacılık ile Ödeme
Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 05 Ekim 2018 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ UZATILDI!

AÖF 2 üniversite kayıt süresi 21 Eylül'de sona ermişti. Anadolu Üniversitesi bu süreyi uzatma kararı aldı. Sınavsız İkinci Üniversiteye kayıt olmak için 5 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

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