AFÖ kayıt yenileme 2018: Açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme tarihleri nedir?

AÖF kayıt yenileme 2018 güz dönemi bugün başladı. Anadolu Üniversite tarafından yapılan açıklama ile AÖF kayıt yenileme süresi 24 Eylül - 5 Ekim 2018 olarak belirlendi. 05 Ekim 2018 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyeceği ve Güz Dönemi kayıt yenileme işlemi yapılmayacaği bildirilerek, Güz Dönemi kayıt yenileme süresinin kesinlikle uzatılmayacağı açıkça belirtildi. Bunun için öğrencilerin, bu tarihler arasında ders seçimi ve harc ücretlerini kesinlikle yatırmış olmaları gerekiyor. Peki öğrencilerin AÖF kayıt yenileme yaparken dikkat etmesi ve izlemesi gereken yol nedir? AÖF ders seçimi nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harc ücreti hangi bankaya nasıl yatırılır? İşte AÖF kayıt yenileme 2018 detaylar...

AÖF KAYIT YENİLEME 2018

AÖF kayıt yenileme bugün başladı. 2018-2019 Güz Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir. Dolayısıyla, kaydını yenileten öğrenciler ilk olarak derslerini seçecek. Daha sonra seçtiği derslere göre hesaplanan ücreti yatıracak ve kaydını tamamlamış olacak.