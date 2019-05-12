AFP: Afgan sığınmacı girişimciler Türk ekonomisine yatırım yapıyor

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'ye gelen Afgan sığınmacı yatırımcıların yaptıkları yatırımları anlatan bir haber yayımladı.

Ajansa konuşan, Afganistan'ı savaş nedeniyle terk ettikten sonra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan fakat bu ülkeleri çocuklarını okula kaydedemediği ve pahalı oldukları için terk etmek zorunda kalan Haji Yakup Burhan adlı bir Afgan sığınmacı girişimci "Bu restoranda 15 kişi çalıştırıyorum" diyor.

52 yaşındaki Burhan, Esenyurt'taki restoranının müşterilerinin yüzde 60'ının Afgan olduğunu, fakat Türklerin de Afgan mutfağını denemek istediğini aktarıyor.

Burhan, bugüne kadar restorana 120 bin dolar yatırım yaptığını söylüyor.

4 milyon civarında sığınmacının yaşadığı Türkiye'de Uluslararası Af Örgütü'nün geçen yıl yayımladığı verilere göre 145 bin Afgan olduğu tahmin ediliyor.

Ekonomide sorunların yaşandığı geçen yıl Türkiye'nin 1 milyon dolarlık mülk alana vatandaşlık verme uygulamasında sınırı 250 bin dolara indirdiğini hatırlatan AFP, bunun üzerine yabancıların mülk alımının yüzde 82 arttığını belirtiyor.