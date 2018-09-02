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Afra bebek için Avrupa'da donör taraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde lösemi tedavisi gören, down sendromlu Afra Eylül Arabacı'ya (2) gerekli iliğin bulunması için Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa'da anlaşmalı olduğu ülkelerde donör taraması yapılıyor.

Afra bebek için Avrupa'da donör taraması

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde lösemi tedavisi gören, down sendromlu Afra Eylül Arabacı'ya (2) gerekli iliğin bulunması için Sağlık Bakanlığı'nın Avrupa'da anlaşmalı olduğu ülkelerde donör taraması yapılıyor.
Kemalpaşa'da yaşayan Altun- Recep Arabacı çiftinin kızları Afra Eylül'e geçen yılın Temmuz ayında, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lösemi teşhisi konuldu. Bunun üzerine Afra bebeğe, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde 6 kür kemoterapi uygulandı. Kemoterapinin tedavi için yeterli olmaması üzerine doktorlar, 1 ay önce, minik Afra Eylül'e ilik nakli yapılması gerektiğine karar verdi. İliğin bulunması amacıyla sosyal medyadan da kampanya başlatılan Afra bebek için Sağlık Bakanlığı'nın anlaşmalı olduğu Avrupa ülkelerinde donör taraması yapılıyor. Türkiye’de kızları için uygun donör arayan Arabacı çifti, Avrupa’dan da gelebilecek mutlu haberi bekliyor.
Yeni yaşına hastane odasında giren ve uzun aradan sonra hafta sonu izin alınarak, tedavi gördüğü hastaneden eve getirilen Afra Eylül'ün babası Recep Arabacı, "Afra için uygun bir donör arıyoruz. Donör olmak isteyenler Kızılay’a giderek kan verebilir. Bu çok basit bir işlem. İnsanlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz. Riskli bir şey değil, sadece 5 dakikalık bir işlem. Sosyal medyadan çağrıda bulunduk. Bu çağrımız sadece Afra'mız için değil, bütün bu hastalar için" dedi.
Anne Altun Arabacı ise "Afra’nın ilik nakli olabilmesi için uygun donör arıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu Avrupa ülkelerinde de donör taraması yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda kızımın sağlığına kavuşması için donör bulunur" diye konuştu.

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Afra bebek için Avrupa'da donör taramasıAfra bebek için Avrupa'da donör taramasıAfra bebek için Avrupa'da donör taramasıAfra bebek için Avrupa'da donör taraması

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