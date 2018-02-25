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Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2018 13:43 | Son Güncelleme

Son dönem oyuncularından Afra Saraçoğlu verdiği bir röportajda işini Türkan Şoray kurallarıyla yürüttüğünü ortaya koydu

Afra Saraçoğlu: 20 yaşındayım asla sevişmem!

‘Fazilet Hanım ve Kızları’ adlı dizinin kadrosunda izlediğimiz Afra Saraçoğlu verdiği bir röportajda oyunculukta kırmızı çizgileri olduğundan bahsetti.

Posta’ya konuşan Afra Saraçoğlu dizide canlandırdığı Ece karakteri üzerine konuşurken aynı zamanda oyunculukta uyguladığı kurallarından da bahsetti. Afra Saraçoğlu: “20 yaşındayım, asla sevişmem. Bu benim kırmızı çizgim” diyerek oyunculukta kural tanımadığını söyleyen ve kendisine sınırlar çizmediğini her fırsatta belirten oyuncu arkadaşlarına da bir göndermede bulundu.

‘KIRMIZI ÇİZGİLERİ ESNETEBİLİRİM’ MESAJI

Türkan Şoray kuralları sorusuna kırmızı çizgileri olduğunu söyleyerek başlayan Afra Saraçoğlu kendisine gelecek film ve dizi tekliflerinin önünü kapatmamak adına cevabının devamında çizgilerini yumuşatarak; “Ama 5-6 yıl sonra projeye göre fikrim değişebilir” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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otilia nereli Türkan Şoray

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