MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Afra Saraçoğlu dansıyla olay oldu! Afra Saraçoğlu K-Pop dansını keşfetti

Afra Saraçoğlu dansıyla olay oldu! Afra Saraçoğlu K-Pop dansını keşfetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 08:58 | Son Güncelleme

"Öğretmen" dizisinde oynayan Afra Saraçoğlu, son dönemde dünyayı kasıp kavuran K-Pop müziği eşliğinde dans hünerlerini gösterdi. Afra Saraçoğlu dansıyla olay oldu!

Afra Saraçoğlu dansıyla olay oldu! Afra Saraçoğlu K-Pop dansını keşfetti

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 1 yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu, Güney Kore popu olarak bilinen ve dünyada ciddi bir hayran kitlesine sahip olan K-Pop müziği eşliğinde yeteneğini konuşturdu.

Güzel oyuncu, sergilediği figürlere son derece hakim olduğu görülürken dans öğretmeniyle birlikte izleyenleri büyüledi. Saraçoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

“K-POP’U YENİ KEŞFETTİM”

Ünlü oyuncu, dans şovunu Instagram hesabından, “Dans etmeye bayılıyorum. K-Pop’u da yeni keşfettim ve gerçekten çok sevdim. Hocama koşa koşa ‘hadi bana hemen K-Pop öğret dedim’ ve kısa sürede böyle bir şey çıktı ortaya. Eğlen” notuyla paylaştı.

K-POP NEDİR?

K-pop, İngilizce “Korean pop” ifadesinden kısaltma),Güney Kore kökenli bir pop müzik türüdür. İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılmış durumdadır. Güney Koreli şarkıcı Psy’nin “Gangnam Style” şarkısının klibi, YouTube’da en çok izlenen videolardan biri olmuştur. K-pop müzik özellikle gençler arasında popülerdir. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir alt kültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür. Neredeyse bütün şarkılarının dansı vardır. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın grupları bulunur.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadığım her şey helal olsun, sen de helal et' 'Yaşadığım her şey helal olsun, sen de helal et'
Dayanamadı tatile çıktı! Pozları olayDayanamadı tatile çıktı! Pozları olay
Başladığı işe geri döndü! Seksi pozlarla duyurduBaşladığı işe geri döndü! Seksi pozlarla duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YÖK, Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı

YÖK, Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı

Şüpheli aracı yakalamak isterken şehit oldu

Şüpheli aracı yakalamak isterken şehit oldu

Valilik duyurdu! Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı

Valilik duyurdu! Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı

Vaka sayısı arttı! Valilik yeni kararlar aldı

Vaka sayısı arttı! Valilik yeni kararlar aldı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Selçuk 'Türkiye'de bir ilk' dedi ve duyurdu

Bakan Selçuk 'Türkiye'de bir ilk' dedi ve duyurdu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Acun'dan Barış ve Cemal Can açıklaması!

Acun'dan Barış ve Cemal Can açıklaması!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Bodrum'da! Aşk devam ediyor

Ayrılık yok tatil var! İşte yeni poz

İbo'nun kızı Elif Ada'nın halayı gündem oldu! Yorumlar Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Kelly Brook'un tedbirli tatili! 'Yurt dışı değil ama...'

Dayanamadı tatile çıktı! Pozları olay

Songül Karlı kararından emin! 'Müge Anlı ile konuştuk'

Müge ısrarı! 'Yer yerinden oynayacak!'

Hadise’den Pedro de Noronha'ya tepki Tülin Şahin'e destek! 'Sizden bıktık'

Hadise çok kızdı! 'Sizden bıktık'

Gonca Vuslateri: Boşandıktan sonra Sezen Aksu arkamda durdu

'Boşandıktan sonra Sezen Aksu arkamda durdu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.