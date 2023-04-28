Afra Saraçoğlu iddialı dekoltesiyle poz verdi! Görenler "Altına bir şey giymeyi unutmuş" dedi

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları arasında yer alan Afra Saraçoğlu rol arkadaşı Mert Ramazan Demir’le yaşadığı aşk iddiası ve sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. En son sütyensiz pozuyla takipçilerini ikiye bölen Afra Saraçoğlu dekolteli pozunu paylaştı.

25 yaşındaki Saraçoğlu’nun fotoğrafına takipçileri "Altına bir şey giymeyi unutmuş", "Prenses", "O ne biçim ayakkabı", "Kraliçe", "Bu ne güzellik" yorumlarında bulundu.

SÜTYENSİZ POZLARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bazaar Style için poz veren güzel oyuncunun sütyensiz pozları gündem olmuştu. Afra Saraçoğlu sütyensiz pozlarını paylaşınca takipçilerini ikiye bölmüştü. Bazı takipçileri “Çok havalı poz” derken bazıları da “Böyle poza gerek var mı?” demişti.