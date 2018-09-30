Afra Saraçoğlu ile Eray Altay ayrıldı

Afra Saraçoğlu aşkı; 'Ece'yi canlandırdığı 'Fazilet Hanım ve Kızları'nın setinde bulmuş, yardımcı yönetmen Eray Altay ile 6 önce aşk yaşamaya başlamıştı.

20 yaşındaki oyuncu, sinema filmi 'İyi Oyun'un çekimlerinde rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakınlaştı. Bu durum Eray Altay'ın kulağına gidince sevgililer tartıştı. Kıskançlık krizi ayrılığa neden oldu.

Afra Saraçoğlu ile Eray Altay, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.

Bu arada Eray Altay, aynı dizide tanıştığı kendinden 12 yaş küçük Afra Saraçoğlu ile birlikte olmak için o dönem aşk yaşadığı dizinin yönetmeni Gökçen Usta'nın kardeşini terk etmişti.

Altay, bu yüzden de işinden olmuştu.

