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  4. Afra Saraçoğlu minik bikini altıyla poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Afra Saraçoğlu minik bikini altıyla poz verdi! Sosyal medyada yorum yağdı

14.08.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisiyle son dönemde çok popüler olan Afra Saraçoğlu sosyal medyada verdiği tatil pozlarıyla dikkat çekiyor. Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa yakalanmasıyla gündeme bomba gibi düşen Afra Saraçoğlu tanga bikinisiyle poz verince olay oldu.

"Yalı Çapkını" dizisinde başrol oynayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı sosyal medyada gündemydeydi.ç Tatil yaparken dudak dudağa yakalanan ikiliden Afra Saraçoğlu sezon arasında ülke ülke dolaştı.

Mert Ramazan Demir ile ayrıldığı iddialarına dair sessizliğini koruyan güzel oyuncu soluğu Yunanistan'da aldı.

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Yunanistan tatilinden cesur pozlarını paylaşan güzel oyuncu sosyal medyayı salladı. Güzel fiziğiyle dikkat çeken Afra Saraçoğlu tanga bikinisini giyip deniz kenarında boy gösterince hayranlarından beğeni topladı.

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Afra Saraçoğlu sorulunca... "Sorma abi!" Afra Saraçoğlu sorulunca... "Sorma abi!"

Güzel oyuncunun tatil pozlarına "Nazar değmesin", "Mert çok şanslı", "Bu güzellik halis mi?" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu sosyal medya

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