Afra Saraçoğlu'ndan Mert Ramazan Demir açıklaması! Aşk yanıtı geldi

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bir süredir aşk haberleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Aralarında aşk olduğu konuşulan çiftin İzmir tatili de gündem olmuştu.

Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan aşk iddialarına dair konuştu.

Mert Ramazan Demir ile aralarında çıkan aşk iddiaları için ilk kez konuşan güzel oyuncu, “Çok sevdiğim dışarıda da görüşmekten zevk aldığım arkadaşım'' ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu'nun aşk yaşadığı iddialarını 'Öyle bir şey yok' diyerek reddetti.

