AFRAY’ın 1. Etap ödeneği tahsis edildi

Afyon Gar ile Kocatepe Üniversitesi arası 1. Etap 2. Konvansiyonel hattının yapımı, etüd, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmet işi için gerekli ödenek tahsis edildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri’yi ziyaret etti. Ziyarette, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in seçim vaatleri arasında yer alan AFRAY Projesi’nin son durumu ile ilgili Başkan Zeybek’e bilgi veren TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Devlet Demiryolları İşletme Genel Müdürlüğü Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü kanalıyla Afyon Gar ile Kocatepe Üniversitesi arası 1. Etap 2. Konvansiyonel hattının yapımı, etüd, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmet işi için gerekli ödeneğin tahsis edildiğini açıkladı.

İhalenin tamamlanmasının ardından işin yürütmesini, Afyonkarahisar Belediyesi’nin destekleriyle Bölge Müdürlüğü olarak kendilerinin yapacağın belirten Sivri, 1. Etap 2. Konvansiyonel hattının simülasyonu üzerinden Başkan Zeybek’e bilgi verdi. Belediye Başkan Mehmet Zeybek ve TCDD 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, ziyaretin ardından Ali Çetinkaya Gar’ı içerisinde Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak vagon kafede incelemelerde bulundu. Bölge Müdürü Sivri, modern ve otantik bir mimariyle tasarlanacak bu kafenin, ailelere uygun konseptte olacağını, aynı zamanda düğün, nişan ve benzeri özel etkinliklerin de yapılabileceğini söyledi.



