“Afrika bir demografik saatli bombanın üstünde oturuyor”

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Çocuk Politikası Forumunca (ACPF) hazırlanan raporda, hızlı şekilde artan çocuk ve genç nüfusun eğitim, iş ve beslenme gibi ihtiyaçlarına karşılık verememesi nedeniyle Afrika için patlamaya hazır bir saatli bomba benzetmesi yapıldı.

ACPF, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da tanıttığı, kıtadaki çocukların refah durumuna ve geleceğine ilişkin hazırladığı 2018 yılı raporunda, Afrika ülkelerinin çocuklarına yatırım yapmadığı takdirde karşılaşabileceği tehlikelere yer verdi.

Raporda, “Afrika hükümetleri, çocuklarına yatırım yapmak için harekete geçmezse, Afrika, 2050 yılı itibarıyla bir milyar öfkeli, yetersiz beslenmiş, eğitim düzeyi düşük ve işsiz çocuk ve genç nüfusun kıtası olabilir.“ ifadelerine yer verildi.

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Nelson Mandela’nn eski eşi Graça Machel tarafından tanıtılan raporda, Afrikalı çocukların eskisine nazaran daha fazla okula sahip olmasına rağmen her 5 çocuktan ikisinin okuma-yazma bile öğrenemeden ilkokulu terk ettiğine işaret edildi.